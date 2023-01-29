黑人遭殴打致死 美警暴片掀起大示威

来源：明报

美国田纳西州孟菲斯市一名29岁黑人男子本月初驾车被警员截停后，遭拳打脚踢、警棍殴打和电击，3日后伤重不治，涉案其中5名黑人警员被解职和被控二级谋杀等罪名。警方上周五（27日）晚公开多条影片显示执法过程，显示警员明显滥用暴力，纽约、波士顿等大城市近日爆发或计划示威，抗议警暴。总统拜登看过片段后表示“愤怒”和“悲痛”，同时呼吁市民“切勿诉诸暴力或破坏”。

死者称只想归家 片段显示没袭警

案情指，孟菲斯一班警员于1月7日晚8时23分至9时03分之间，涉嫌以过分武力对待一名涉嫌卤莽驾驶的29岁男子尼科尔斯（Tyre Nichols）。尼科尔斯在过程中曾向警员表示过只想归家、“无干过什么”，其间他似乎除了逃跑和挣扎外，并无施袭威胁，却被警员打到受伤至不能动弹和提出呼吸不顺。案发现场至少有八名警员，无一拦阻劝止暴力，且在急救人员抵达后，涉嫌阻挠至少14分钟才让急救员护理和将他送院，但尼科尔斯留医至1月10日不治。

孟菲斯警长斥可恶卤莽违人道

死者母亲韦尔斯（Row Vaughn Wells）上周五开记者会，称其子浑身瘀伤，“头肿似西瓜”，鼻梁呈S形，指摘案中警员过分使用武力，要求剔除警队的害群之马。孟菲斯警长戴维斯（Cerelyn Davis）日前也指斥部分警员行为“可恶、卤莽、违反人道”。田纳西州调查局宣布尼科尔斯因“警员使用武力事件”中受伤死亡。联邦执法部门1月18日介入调查，五名黑人警员随后被撤职，到上周四被控二级谋杀、袭击、绑架和滥权等罪。

孟菲斯市警方上周五晚公开由案发现场闭路电视和3名警员身上摄录机拍得的四段案发经过片段。片段未能显示警员截停尼科尔斯的缘由，唯见警员暴行。警务专家向《纽约时报》表示，他们也认为涉案警员的行为“没有正当理由”。从事训练警员、处理警暴案的律师爱德华 小林（Ed Obayashi）推测，警员可能因尼科尔斯不遵守指示而觉得被蔑视，控制不住情绪而作出报复。一个探讨改善警务非牟利组织的总监韦克斯勒（Chuck Wexler）表示，案中受害人没有构成跟警员所用武力对等的威胁，警员没有按培训要求与当事人清晰沟通和作出对等行动，也没有警员试图帮助受害人，是“过分使用暴力”、违背提供救助的职责。

拜登吁示威者“勿诉诸暴力破坏”

多座城市计划于昨日至明日举行示威和悼念活动，而在片段发表后，孟菲斯、死者出生地加州萨克拉门托，以及纽约市、波特兰、洛杉矶、亚特兰大、华盛顿等市即有示威抗议，有示威者呼叫“无公义、无和平”，“为泰尔（尼科尔斯的名字）讨回公道”等。拜登在片段公开前，已经对反警暴示威可能衍生暴力、骚乱表示担忧，呼吁民众冷静，在片段公开后，他再呼吁民众“切勿诉诸暴力或破坏”。国家安全顾问舍伍德-兰德尔（Liz Sherwood-Randall）等白宫官员，上周五晚为可能出现的示威情况，向洛杉矶、费城、芝加哥等十多座城市的市长简述联邦政府可以提供的援助。

2020年5月明尼苏达州黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警员跪颈致死，曾触发“黑人的命也是命”（BLM）全美反警暴大示威，个别地方且生骚乱，造成人命伤亡。警务改革因而成为拜登竞选的其一重要纲领。