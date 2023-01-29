台海安全是总统大选必考题

来源：中时电子报

作者：周韵采

尽管赖清德以储君之姿接任民进党主席，陈建仁以前副总统清贵做派组阁，在野党数大天王勤于走春，却绕不过台湾选民的心头焦虑：谁能在2024胜出，维持台海和平。

台湾人目睹俄乌战争的焦土遍野及大陆对台军演，再加上蔡英文去年年底宣布延役，从没有任何时刻比此时更担忧台海爆发战争，更感受战争的气氛。我断言如何避战以保障台海安全将成为今年大选的必考题，谁能提出让选民信服的避战策略，就可在选战中立于不败之地。

然而，最新民调发现台湾人民对台海情势、美中态度呈现两极化的评估，进而影响其对避战策略的偏好。调查显示4成8的民众认为两岸发生战争的可能性高很高，但有4成7民众觉得不高。当被问到蔡政府是否有因应大陆军事威胁的准备，4成1受访者认为有，但5成认为没有。另4成7民众认为大陆已有台海战事的准备，4成1民众却认为没有。这样高度的社会分歧可能导致选战中各党提出相互抵触的政见。

举例而言，民进党采取吓阻战略，即加强军备及军事训练，包括购买布雷车，展现台湾人不惧战的决心，不惜玉石俱焚，以提高大陆攻占台湾的成本，使大陆不敢发动战争，即蔡英文所言要先备战才能避战。然吓阻战略意味着台湾人不可能置身事外，要有牺牲子弟的准备，这是许多母亲们不能接受的，故发起妈妈反战联盟。

反对吓阻战略的论者认为，若美国不参战，而如对乌克兰般仅提供武器和物资，即便有布雷车，依然无法抵挡解放军登陆。又或解放军不登陆，直接以火箭弹密集而频繁射击台湾，台湾仍无法承受。换言之，一旦战事启动，即便台湾惨胜，已然焦土一片，故备战不足以避战。台湾必须另辟蹊径，寻求以非军事方式扑灭触媒，降低战争发生的几率。

这些非军事主张有共同脉络：不能选边站，成为中美对抗的马前卒，包括可行性低的朝鲜策略，即成为中美双方都不合作的“炸弹客”，以求自保。也有尚具可行性的台湾中立主张，借由军事中立，宣布非战区，避免战争。为使这些主张更具可行性，能被社会重视，成为竞选政见的选项，台湾继2013年首次有跨党派智库齐聚一堂，讨论两岸前途的“和平论坛”之后，再度集结跨党派智库，包括21世纪基金会、民主太平洋联盟、两岸经济贸易协会等，共同举办“台海安全论坛”，希冀展开跨党派对话，谋求社会共识。

距首届和唯一的一届“和平论坛”迄今已十年，美中与两岸关系丕变，已从经贸互补的供应链关系转成高科技产业的对峙。美去年7月通过之《芯片与科学法》则完全以剥离台湾芯片制造业方式达到去中化，降低美对中的经贸依存。尽管中美领导人在去年峰会力图管控冲突，但是战略竞争态势已成，大国冲突可能在亚太第一岛链重现。

而大陆面对西方世界抵制，民族主义旺烧，加重促统声量。而蔡英文透过网军高举“抗中保台”，以获取政治利益，使得台湾向单边倾斜，不符台湾利益。刚坐上众议院议长宝座的麦卡锡又宣称春季来台访问，毋宁在今年大选加上美国的砝码，大陆也必然再以军演回应，让台湾人忧心重重，台湾已成“全世界最危险的地方”。

期待所有党派的总统候选人能认知到，要获得选民的支持，必须将台海安全置于个人及政党利益之上，故应充分参与跨党派的对话平台，聆听社会共识，并承诺在任内实践避战主张。

作者为元智大学资讯管理学系教授