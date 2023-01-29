来源：中时电子报

主笔室快评

台湾新内阁名单大致底定，蔡英文显然有意在府院与党之间，画出一条维持平衡的界线，此举虽暂不影响赖清德代表绿营出征总统的格局，但这俨然是2.0版的蔡赖内战。无论最终是斗而不破，亦或鱼死网破，短期内都将让赖清德错失重新赢回民心的契机。

春节期间逢庙必拜的赖清德，面对2024展现旺盛企图心，但横亘在他眼前的，显然有内、外两座大山等着他跨越。

在对外部分，是年轻人支持度的离散。近年来两次总统大选，都证明是得年轻人者得天下，但这股支撑蔡英文胜出的底气，却已反过来变成怨气。其原因，一方面或许是高房价、高物价衍生的相对被剥夺感使然；两岸关系恶化所导致的兵戎相见、兵役延长，更是让年轻人心生怨怼。在此社会氛围下，自称台独工作者的赖清德，就算不吓跑年轻人，恐怕也很难得到支持。

再者，在20岁至29岁选民间获得压倒性支持的柯文哲，一旦坚持参选总统到底，势必让民进党的年轻支持度更为雪上加霜。

对内部分，随着蔡英文确定借由陈建仁组阁来紧抓行政权后，府院与党将就此成为两条平行线。原本尝试透过党机器发动党政改革的赖清德，短期内将很难摆脱陷入阳春主席的命运，选情的好与坏，似乎只能被动随着执政优劣而摆荡。

蔡英文必须思考的是，如果未来几个月内，真已变不出第二位足以抗衡的候选人，那么此刻该做的，就是放手由赖清德扮演“民进党重开机”的主力。否则，若继续硬着头皮蛮干到底，即便赖神真有三头六臂也将难以回天。

