美德英三国坦克的性能比较

来源：美国之音

作者：加弗、雷迪什

美国现在加入德国和英国的行列，承诺向乌克兰派遣主战坦克，这些参战坦克的性能和区别是什么？

美国的艾布拉姆斯M1坦克(Abrams M1 Tank)由1500马力的发动机提供动力，被广泛认为是技术最先进的坦克。

M1克需要四名机组人员操作。

它配备了一门120毫米的光膛炮，用于摧毁敌方坦克和其他重型装甲车辆。

艾布拉姆斯坦克还配备了三挺机枪。一挺重型机枪用于摧毁轻型装甲车辆，而两挺较轻的机枪用来杀伤敌方人员。

艾布拉姆斯M1坦克的最高时速约为65公里，最大续航里程约为425公里。

这种坦克的涡轮发动机使用航空燃料时运行效果最佳，这增加了坦克运行的费用和后勤。

德国的豹2坦克

德国的豹2坦克(Leopard 2)使用更容易获得的柴油燃料为其1500马力的涡轮增压发动机提供动力。

豹2坦克具有艾布拉姆斯M1坦克的许多功能，例如120毫米光膛炮和一对轻机枪。

与乌克兰和俄罗斯目前使用的前苏联制造的坦克相比，德国和美国的坦克旨在更好地保护四人乘员。

吉安·葛提(Gian Gentile)是前美国陆军坦克指挥官和兰德公司的军事历史学家。

葛提说：“因此，M1A1坦克和豹2坦克的乘员组要安全得多，因为这两种坦克的弹药都在乘员所坐的炮塔之外。因此，如果M-1坦克或豹2坦克被击中，而炮塔内一切正常，炮弹就会上升并发射出去。而在 T-72 坦克上，炮弹与乘员都在炮塔内，它们更容易被引爆，并对乘员和坦克本身造成灾难性破坏。”

英国的挑战者2型坦克

豹2坦克内需要有四名人员操作，其最大速度与艾布拉姆斯相似，但射程约为340公里。

可用性是豹2坦克最大的优点。超过2000辆豹2坦克在多个欧洲国家使用。

英国的挑战者2型坦克(Challenger 2)有一挺120毫米大炮作为其主要武器，还有一对轻机枪，就像其他坦克一样。而它的弹药也存放在乘员舱外。

挑战者2型坦的柴油发动机稍小，只有1200马力，移动速度不如其他坦克快。

但它的最大射程超过500公里，明显优胜过美国或德国制造的坦克。