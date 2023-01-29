郑永年：广东“新春第一会”释放重要信号

作者：郑永年

40多年来，广东省一直是国际社会观察中国改革开放的重要窗口，总是先行一步。所以，看未来之中国，就必须看今日之广东。

1月28日，中国农历春节假期后的首个工作日。与以往忙于拜年不同，这一天，广东召开全省高质量发展大会，动员全省大抓高质量发展，会期整整一天。

这是近年来广东省官方召开的规模最大的会议，线上线下参会人数达2.5万人，包括省市县三级党委政府部门负责人以及大批来自商界、学界等各界人士。同时，上午的会议还做了全程直播，意在动员全省上下共谋发展。

2022年广东省经济总量超过12.9万亿元人民币（约2.5万亿新元），连续34年居中国各省（市、区）首位。若以单独经济体计算，其已跻身全球前十大经济体，全面超越亚洲“四小龙”。春节假期结束第一天就全省拼经济，释放了一些重要信号。

这是一场颇有深意的“动员会”。

中国疫情管控政策调整后，广东可谓动作频频，都瞄准了“高质量发展”。去年12月，广东省委十三届二次全会提出“制造业当家”“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美广东”等九个方面高质量发展行动方案；其后，广东以省委名义召开经济工作会议；之后又举行大规模的“粤港澳全球招商大会”；今年初广东省人民代表大会、政治协商会议谋划2023年和未来五年发展……应该说，广东高质量发展的顶层设计已经规划好。

而全省高质量发展大会实际是个动员会。会上，广东21个地级以上市和相关厅局负责人一一汇报工作计划与目标。如广东省长王伟中所说：“今天会议也是‘比武打擂’、是战前动员，立下了军令状、作出了郑重承诺，要言必信、行必果。”大有营造你追我赶、赛龙夺锦之势。

广东为什么这么做？

第一， 就是要“补短板”，实现协调发展。广东以商贸和制造业闻名世界，珠三角是世界制造业基地，广州更是千年商都，拥有很多优势，但是发展还不平衡。大会上，广东省委书记黄坤明说，广东人口数量多、资源约束紧，提高发展平衡性和协调性的任务很重，不可能继续拼土地、拼价格、拼劳动力；从外部看，现在又面临你追我赶的激烈竞争，推动高质量发展是广东的根本出路。

第二， 就是要扩大开放，吸引资本、优质企业和人才。现在全世界并不缺少资本，缺少的是好的投资地。这一地方首先要稳定，目前多个国际组织都认为美国欧洲会陷入经济衰退，欧洲在经历战火，不知何时稳定下来，而中国非常稳定。其次要有好的营商环境。随着中国调整疫情管控政策，同世界各国各地区交流必然全面恢复，加之广东产业链、供应链齐全完善，企业转化能力名列世界前茅，对国际资本、优质企业和人才拥有非常大的吸引力。广东高质量发展大会的重要课题就是，坚持不断开创对外开放新格局，以及努力创建一流营商环境。这些都在向外释放重要信号，开会，也是在招商。

第三，是为了发挥“有形之手”的作用，动员各界积极作为。比如，这次会议还邀请了500多家企业的负责人到主会场参会，他们当中既有中央驻粤企业、省属市属国企，也有民营企业、外资企业，既有大企业，也有中小企业，目的应是为发挥好各类市场主体的积极作用。



广东将怎样做？

这从大会下午五个分会场的议题便可看出：狠抓重点项目、重大平台建设，全力推动有效投资落地落实；以实体经济为本，坚持制造业当家，努力建设制造强省；加快实施创新驱动发展战略，实现高水平科技自立自强；深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进乡村振兴，破解城乡区域发展不平衡难题；发挥金融“活水”作用，赋能实体经济高质量发展；坚持“五外联动”，不断开创对外开放新格局；深化放管服改革，努力创建一流营商环境；推动房地产业平稳健康发展等。

和世界很多地区比，珠三角在制造业方面拥有比较优势，坚持制造业当家，就是要延长这个长板。与此同时，广东还应坚持产业升级，发展原创性技术，这是高质量发展的重要环节。广东也应继续坚持全面开放，以资本的逻辑有效利用全球资本，实现现代化产业体系在全球价值链上的攀升。

当然，广东实现高质量发展，关键还在于实现制度创新、金融创新、政策创新，在于吸引更多的优秀企业和人才。以美国硅谷为例，外籍人口占当地人口的60%，当地三分之二左右的独角兽企业是由移民创造的。珠三角地区目前已具备吸引国际人才的基础，可考虑率先推出技术移民政策，进一步招揽国际人才。

广东改革开放40多年的时间，在量的积累上打下非常坚实的基础，但还需要质的提升。在这次大会上，广东提出“扎扎实实抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一个新广东、再创让世界刮目相看的新奇迹。”这股改革开放的锐气催人奋进。

看未来之中国，须看今日至广东。今天，广东继续“先行一步”，既为自己创造了先机，又为中国探路。相信2023年，狠抓经济、特别是高质量发展，一定是中国的关键词。

作者是香港中文大学（深圳）校长讲座教授