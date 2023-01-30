中国解封对全球经济的影响

来源：中时新闻网

作者：刘忆如

中国今年1月8日起全面解封。作为一个占全球GDP比重18.3%的世界第二大经济体，在长达三年防疫封关后的重新开放，影响自然巨大；尤其是对于正处于通膨与衰退两难之间的全球经济，更将引发关键性转折效应。

今年1月以来全球股市大涨，在将近一个月的期间内，那斯达克涨幅11%，费城半导体涨幅16%；完全无视于google、Intel等多家高科技企业的大规模裁员及获利的大幅衰退。除了通膨及失业双降等正面消息之外，日前在达沃斯（Davos）召开的世界经济论坛(WEF)中，也普遍认为这波股市的亮丽表现，基本上也源于对中国大陆解封的期待。

首先，最多人期待的是中国解封后带来的消费增加，且更进一步贡献大陆及全球的经济成长。过去这一年半来，欧美及世界各国陆续解封，即使伴随着病毒传染加剧的风险，但“报复性消费”却没有例外地在每一个解封的国家出现。例如，依据美联储FED的数据，美国储蓄率在防疫期间自疫情前的平均7.25%上升至疫情期间平均17.9%，但在2021年7月解封后消费大增，以至于储蓄率一路下滑至目前的3.4%。而且因为消费大增，消费对GDP的占比自疫情初期至解封后，由66.5%增加至68.6%。美国2021年经济成长率达5.9%，几乎要追平全球平均的6.0%，此与其民众的“报复性消费”对GDP的贡献有极大关系。

目前中国民间储蓄率高达36%，远高于疫情前的30%左右，因此即使民众因顾虑经济情况不佳，因而消费增幅较低，但被压抑了三年的消费需求，仍将会是极大的力量。自中国宣布解封以来，全球股市大幅上涨，尤其被点名最可能受惠于大陆观光客的香港、韩国、日本等亚洲地区，以及大陆观光客消费最多的精品，皆在解封消息传出后，有更大的涨幅。例如今年1月至今的近一个月来，LVMH（全球最大跨国奢侈品综合企业集团）股价上涨近18%。至于台湾、韩国、日本等，也将在大陆恢复经济成长水准后，因对大陆出口增加而受惠。国际货币基金（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Georgieva）也表示期待中国今年经济成长（预估值4.4%）高于全球平均（预估值2.7%），恢复其贡献世界经济成长的角色。

其次，中国的解封将有助于全球产业供应链的复原，也因此将有助于减轻全球，尤其是欧美的通膨压力。这一波的全球通膨虽主要源于疫情期间发行了太多钞票（QE），但石油及原物料等大宗商品价格飙涨、供应链瓶颈的形成，以及俄乌战争的爆发，也都是造成通膨居高不下的重要因素。中国过去三年来，封厂封城屡屡发生，全球各项产品往往因断链而无法供货；2021年各国陆续解封增加需求后，供不应求的供需失衡益发严重，也因而引发欧美等地的全面通膨。

以目前情况看来，去年美国联准会七次共17码的升息显然奏效，今年1月12日美国公布去年12月的年通膨率，已自最高点的9.1%下降至6.5%；但因仍较联准会的目标2%高出一截，此波升息循环也因此仍无法结束。若供应链瓶颈问题能随着全球各地，尤其是中国大陆的解封而化解，则对于纾解通膨、升息、经济衰退等压力，自是有所帮助。依据一般用来衡量供应链是否出现瓶颈的“波罗的海干货指数”，过去一个月间指数自1723下降至703，降幅近60%，也显示中国解封对全球供应链顺畅的助益。

但最后不可忽略的是，中国解封后，将大幅增加对石油、天然气、铜、铁，以及粮食等大宗商品的需求，加重俄乌战争造成的商品价格上涨压力，不利于通膨降温。今年因为欧洲的异常暖冬，能源需求大减，以至于天然气、石油等价格目前仍处于低档；但例如国际铜价近一个月来上涨10%，“黄小玉”（黄豆、小麦、玉米）等粮食价格也可能因中国解封后之消费需求而上涨，值得继续观察。