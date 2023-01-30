美英德军援现役坦克，乌克兰可以靠“坦克联盟”翻盘？

来源：澎湃新闻

作者：邰丰顺

德国当地时间26日，德国国防部长皮斯托留斯在当日视察完联邦国防军装甲步兵训练时表示，德国将于今年3月底前向乌克兰交付“豹2”坦克。同时，作为“豹”式坦克的生产国，德国也允许拥有“豹”式坦克的第三国向乌克兰提供该坦克。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克25日就德国同意向乌方提供“豹”式坦克的决定表示，这是在该问题上迈出的第一步，“坦克联盟”即将形成，乌克兰需要更多的“豹”式坦克。俄驻德使馆回应称，德向乌提供“豹”式坦克的行为极度危险。

“坦克联盟”即将形成

根据计划，德国将先行从联邦国防军库存中调拨14辆“豹2”A6型主战坦克提供给乌克兰，同时德国也同意盟友向乌克兰提供德国制造的“豹2”坦克，这一举措表明德国希望与盟国一道为乌克兰组建两个“豹”式坦克营。

就在德国宣布该消息几个小时之后，美国也宣布将向乌克兰运送31辆M1主战坦克。美国总统拜登在白宫罗斯福厅声称，“一个乌克兰坦克营通常由31辆坦克组成，这就是为什么（援助）的数字是31辆”。

早前英国政府也在1月16日证实，将在未来几周内向乌克兰提供14辆“挑战者2”主战坦克及其他先进的火炮。随着西方多国宣布援助主战坦克，硝烟四起的乌克兰黑土地上将出现多型西方现役主战坦克驰骋的景象。

作为苏联重要的军事工业生产中心，乌克兰曾以哈尔科夫和基辅为中心的境内分布着技术储备雄厚、规模庞大的坦克装甲车辆研发和生产企业，乌克兰哈尔科夫马雷舍夫坦克厂曾经被誉为“红色军工皇冠上的珍珠”，著名的T-34、T-54/55、T-64和T-84“堡垒”主战坦克都是该厂的杰作。苏联解体之后，这些军工企业全部归属乌克兰掌控，在2014年克里米亚事件之后，乌克兰又相继成立了几家新的坦克装甲车辆企业。截至到2021年底，乌克兰共计有19家研发和生产坦克装甲车辆的企业，其中六家位于哈尔科夫州，七家位于基辅州，剩余的六家分布于其他地方。

不过乌克兰独立后，新上台的政治“精英”对国防发展不感兴趣，大规模缩减国防经费使得这些军工企业的研发和生产能力大幅滑坡，俄罗斯对乌克兰展开特别军事行动之初，这些军工企业就遭到了打击。俄军事专家分析称，乌克兰军工体系中90%的坦克装甲车辆生产能力被摧毁，这导致曾经拥有独立自主生产和研发坦克的乌克兰不得不到处请求美国和北约各国援助主战坦克。

从目前美英德等西方国家发布的援助乌克兰主战坦克的承诺来看，这些国家提供的坦克都是现役主力装备，以坦克最核心的技术三要素“火力、移动、防护”为指标，M1、“豹2”A6和“挑战者2”主战坦克也一直稳居世界各个坦克排行榜的前列，在部分性能方面甚至超过俄军目前装备使用的T-72、T-80和T-90主战坦克，比如光学瞄准系统和数字火控系统比俄军坦克更先进。

硬币的另一面

但是，获得援助承诺与坦克交付、形成战斗力、影响战局之间尚有很长的距离。世上万事万物都存在着两面性，欧美援助乌克兰主战坦克在技战术先进指标的表象下也隐藏着不少“阿喀琉斯之踵”。

例如，美军的M1坦克由于采用了防护优先的设计理念，其炮塔前端的主装甲厚度甚至超过了600毫米。而M1主战坦克也首次实现了弹药隔舱化储存，炮塔尾舱中储存了部分弹药，避免乘员受到二次杀伤。不过这样的重防护也带来一个问题，那就是高达56吨（后期改进型号超过62吨）的坦克没有合适的柴油发动机，因此美国首次在M1上采用了燃气轮机。虽然燃气轮机有反应快、排烟少、振动小等优点，但是油耗却非常高。早期的M1内载燃油容量为1900升，行驶距离约460公里，日后更重的M1A2降到420公里，妥妥的“油老虎”，而采用柴油机的德国“豹2”的燃料携带量只有1200升，行驶距离却超过550公里。乌克兰获得M1坦克后就不得不考虑如何持续而稳定地为M1坦克提供燃料（燃气轮机采用的是航空煤油）。

英国承诺提供的“挑战者2”主战坦克虽然是全世界第一种具备歼-歼能力的主战坦克，使得该型坦克具备了类似战斗机一样的多目标交战能力。但由于英国军工产业夕阳西下，“挑战者2”主战坦克的生产厂家BAE系统公司在2009年5月3日宣布停止后续型号的研发和推销，并且关闭坦克生产线。英国援助乌克兰的14辆“挑战者2”主战坦克战损消耗完之后，无法再从BAE系统公司获得后续生产的新坦克，乌克兰只能期待继续从英军为数不多的库存中再寻求援助。不过英军截至 2019年有148辆“挑战者2”在服役，其中59辆用于训练，其余的201辆处于封存状态中。

从目前来看德国的“豹2”坦克似乎是个不错的选择。采用柴油发动机的“豹2”坦克相较于使用燃气轮机的M1维护成本更低，而相较于精密复杂的M1和“挑战者2”主战坦克，乌克兰士兵也更熟悉“豹2”的操作原理。乌高层领导乐观地认为，训练乌军士兵使用“豹2”坦克大约只需要三到六周时间，而且目前欧洲至少有13个国家正在使用大约2000辆“豹2”各种改进型号的坦克，这就使得对乌克兰的供应更加方便。

但是，目前在没有空中优势的前提下，乌军如何为大规模装甲集群提供燃料运输保障以及维护保养这些来自三个国家不同型号的先进主战坦克是一个难题。比乌军战斗经验更丰富、保障水平更先进的俄罗斯陆军装甲部队在冲突初期就遭遇后勤补给困难的问题，在去年7月后的乌军反攻及僵持阶段，俄军装甲部队更因燃料库、弹药库屡遭美制“海马斯”火箭炮袭击而难以形成战斗力。

再者按欧美陆军编制，每个基层坦克连都需要配备诸如防空导弹小队、充足的燃料供应车、协同作战的机械化步兵分队，以及其他辅助装备。以目前乌克兰人员的综合素质和能力，能否协调部署好相关合成保障的能力也尚未可知。有消息说乌克兰征兵已经将16岁到60岁的成年男子都放在征兵范围内，如果传言属实，那么乌克兰很难在短时间内拼凑起一支高素质的装甲车辆维护、保养和使用的人员，而一些来自波兰或者欧美的“志愿者”也很难成建制转化为这三型主战坦克的实际使用者。

最后，经过近一年的冲突，乌克兰境内的道路情况已经变得非常之差。对于M1、“挑战者2”和“豹2”这三款战斗全重超过60吨的主战坦克来说，其通过性已经变得非常的不理想，并且目前乌克兰的制空权由俄罗斯掌握，这三款主战坦克如何进入战场也将是一个难题。

综上所述，虽然西方多国援助的坦克性能不俗，但不同型号也将给乌军后勤保障带来不少的难题，加上数量只有一百辆左右，难以在战场上掀起大的波澜，更多是让乌军维持继续僵持作战的能力。