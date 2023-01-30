麦卡锡访台的冲击，新国安团队的挑战

来源：台湾《联合报》社论

内阁改组，国安团队也同步调整。新国安团队上任的第一个挑战，就是美国众议院议长麦卡锡可能访台的冲击。媒体报道，美国国防部正为麦卡锡今年春天的出访做规划，其中包括可能的台湾行，这件事各方预期已久，现在似乎即将发生。

先看麦卡锡的政治盘算。麦卡锡当选议长，可说是千辛万苦，他百般筹划经营自己的势力，而反中国大陆就是他最好的筹码，不但在众议院迅速设立了中国大陆事务特别委员会，而且放出消息要访问台湾，都在借掀起事件，制造危机，赢得支持。他不在意访台会对台海两岸，甚至对拜登政府造成什么伤害，他要的首先是自己的镁光灯和影响力。

拜登政府虽然不愿意看到由于新议长访台而引发台海情势的动荡，但却束手无策。之前与拜登同党的前议长佩洛西都不甩白宫的劝告，更何况是不同党的新议长？事实上，白宫发言人已表态不会阻挠。

至于中国大陆，中国大陆军方在去年8月佩洛西访台后发动军演，将台海情势推到新的危险边缘，外界称为第四次台海危机。这次麦卡锡访台，港媒引述大陆军事专家的分析称，大陆军方将会采取“更加全面、震撼的行动方式”，“借势把反台独军事行动推向一个新的高度”。

可是这次议长访台与上次有本质上的不同，对台海的冲击也将有差异。

对美国拜登政府来说，麦卡锡是敌对党的国会议长，随着众议院杯葛举债上限，成立调查拜登的特别委员会，美国朝野对立将会升高，这个时候麦卡锡访问台湾，就与佩洛西访问时很不一样。虽然出于对立法部门的尊重，拜登将指示军方预作准备，但是未尝不认为这是共和党在逼迫拜登政府进入一场与北京正面冲突的策略。

对台湾来说，现在蔡政府恐怕有点进退两难，如果热烈欢迎麦卡锡，可能会得罪拜登政府，但如果不欢迎，又会得罪主导众议院的共和党。

在去年佩洛西访台之前，根据媒体报道，驻美代表萧美琴曾在白宫暗示、台北指示之下，向议长办公室委婉表示，此刻接待不适合，但在佩洛西坚持之下，只好同意。而既然众院议长去年8月才来，现在是否还有必要这么密集访问？比起去年所付出的代价，评估之后，是否得不偿失？

对大陆来说，之前对佩洛西访台强烈反应，正是因为她与拜登都是民主党，大陆不接受行政、立法各有独立职权的说法，反而怀疑两人是在扮黑白脸。现在共和党议长要访台，北京可以理解为，这是要让白宫出丑，虽然不可接受，但是否要有更强烈的反应，包括大陆学者也有不同看法。

美国国务卿布林肯即将在2月5、6日访问北京，这是华府与北京都期待的，希望借着这次访问，能够落实去年11月峇厘岛拜习会的共识，中国大陆和美国双方此刻都不希望节外生枝，也不希望共和党籍议长规划中的台湾行，把气氛搞坏。

美国国家情报总监海恩斯最近表示，北京现阶段仍较愿意以和平手段，而非武力方式夺取台湾。问题是，如何保证北京不改变优先顺序？看来这不是麦卡锡访台的优先考量。众院新成立的中国大陆事务特别委员会甚至打算3月来台举行听证会，名为协助防卫台湾，却不尊重台湾主权，并为台海稳定增添变数。

值此国际敏感时刻，蔡政府必须察觉情势已有不同。事实上，上次议长访问并没有替台湾带来外交红利，反而让台湾内外警觉战争的风险；这次如果表错情，反而连拜登政府都得罪了，这是刚上任的国安团队，第一件要处理的国安挑战，不可不慎。