美国科技行业发生“地壳变动”

来源：日经中文网

作者：武田健太郎、白石武志

美国科技人才的流动化已经开始。大型企业相继发布裁员计划，2022年的裁员人数猛增至上年的13倍。但观察美国整体情况发现，人才需求强劲，环保初创企业等开始启动招聘。2000年前后IT（信息化科技）泡沫破裂后离开大企业的IT科技人员支撑了新兴企业的增长。人才的循环有可能推动新一波的创新。

从大科技流向气候科技——为环保领域招聘提供支援的美国Climate Draft等1月23日在美国IT企业持续裁员之际举行了为企业和IT科技人员等牵线搭桥的研讨会。

在网站上介绍了超过460家初创企业的招聘信息。风险投资企业的高管等估算认为，要实现“零碳排放 ”，需要逾100万亿美元（131万亿新元），面向与会的约500名工程师等呼吁“为了人类乘上这股巨大的东风”。

在美国，大型IT企业此前着眼于冠病疫情下的需求扩大，迅速增加了招聘。但是“对增长过于乐观，出现过度扩张”（Meta的首席执行官马克·扎克伯格），结果过剩迹象加强，很多企业正不得不调整人员。Meta、亚马逊和谷歌等联袂发布了超过1万人的大规模裁员。

美国就业信息网站Layoffs.fyi的数据显示，2022年美国科技企业发布的美国国内的裁员计划合计达到约11万人（全球整体约为16万人）。达到上年的13倍，在投资者要求降低成本的压力加强的背景下，2023年也已超过5万人。

对于希望增加IT人才的企业来说构成巨大机会。

分析美国就业数据发现，科技和信息产业新增就业人数减掉离职人数的“净流入”截至2022年下半年达到每月1万人以上。虽然裁员增加，但招聘人数更多。美国人才服务公司ZipRecruiter的数据显示，被科技企业解雇的人约八成在三个月以内重新就职，很多人轻松找到新工作。

此外，收入水平也显示出需求的强劲。数据处理类企业的平均周薪达到2040美元，比2021年初增加17％，编程类企业增加12％，高于民间平均增速（增长7％），持续上升。

如果离开科技大型企业的人才分散到初创企业和其他行业的企业，播撒新科技的种子这一效果值得期待。在美国的科技产业，过去也由这种趋势推动新旧企业间的竞争，一直拉动增长。

“在IT泡沫崩溃时仍是新锐企业的美国谷歌大量招聘被大型企业解雇的工程师，打下了增长的基础”，美国华盛顿大学的教授玛格丽特·奥玛拉（Margaret O'Mara）这样表示。2008年金融危机后，优步（Uber）等共享经济企业崛起。

在科技产业动摇的如今，这种趋势有可能再次加强。谷歌前员工参加的社区Xoogler.co的创始人克里斯托弗·方（Christopher Fong）表示，“我们的伙伴已开始瞄准初创企业，而非科技巨头”。

美国ZipRecruiter的调查显示，离开科技企业的人的再就业单位不仅限于科技企业。零售、金融和医疗保健等也占到近三成。今后IT人才大显身手的平台增加的可能性很高。

在巨大科技企业的发展势头出现异变的背景下，围绕新增长领域的竞争正在拉开序幕。