军援乌克兰 欧盟钱从哪里来？

来源：德国之声

作者：埃拉·乔伊纳（Ella Joyner）

德国在1月25日终于松口同意向乌克兰提供“豹2”主战坦克。此前，西方盟友连续数星期就此向柏林施压，要求德国升级对乌克兰的军援，让后者能够更好地打击俄罗斯侵略者。

德国提供主战坦克被认为是军援政策重大转折。但实际上，俄乌战争开打近一年来，德国已经为乌克兰提供了大量军火。根据基尔大学世界经济研究所的数据，截至去年11月，柏林已经向基辅允诺提供23亿欧元（32亿新元）的物资。根据德国政府公布的清单，除了主战坦克，还包括5套第二代M270多管火箭炮系统（含弹药）、14台PZH2000自行榴弹炮系统、2200万枚子弹、1.4万具睡袋等。

那么，德国究竟是从哪里拿出这笔巨款？

德国向乌克兰提供的许多军火，很大一部分都是联邦国防军的库存。伦敦国际战略研究所（IISS）指出，德军总共拥有超过300辆“豹2”主战坦克。

德国还具有欧盟内最为强大的军工产业。2022年，德国政府拨款20亿欧元用于为盟友提供军火援助。原则上，这笔钱可以用来向德国军工企业订货，并随后发货给乌克兰。

2023年，德国财政为对外军火援助划拨了23亿欧元资金，其中大部分军火都计划供给乌克兰。

欧盟也在去年春天设立了一个“欧洲和平基金”，用于向乌克兰供应武器。这也是欧盟历史上首次设立基金向第三国提供致命性武器。截至目前，欧盟已经为乌克兰军队准备了约36亿欧元的资金，这笔钱即可以用来购置致命性武器，也可以用于非致命性援助。基金的出资比例按照各成员国的经济实力予以分摊，拥有最大经济规模的德国自然是最大出资国。如果某个成员国已经另行向乌克兰提供过军事援助，其在基金中的分摊比例则予以相应扣减。比如，作为乌克兰的最大军火供应国之一的波兰就在近日表示，将运用这一机制来承担向乌克兰提供德制“豹2”坦克的费用。

在德国同意本国及盟友向乌克兰提供“豹2”坦克前，联邦政府一直坚持“间接援助”方案，即德国向欧盟邻国提供先进装备，后者则将现有的苏制武器转让给乌克兰。柏林方面认为，这一方案的优势在于乌军熟悉于苏制武器。而且德国政府也能回避对交战方提供进攻性武器在国内引起的争议，同时还能推动北约以及欧盟内部的军事现代化进程。该方案已经在捷克、斯洛伐克、斯洛伐克等多个欧盟邻国中予以成功实施，但是波兰方面则一直对此颇为不满。