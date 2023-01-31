美国联邦基金市场交易量飙至新高 紧缩之下银行展开资金争夺战

来源：彭博社

作者：Alex Harris

主要隔夜拆借市场的交易量飙升至至少七年来最高，表明美联储紧缩对银行体系流动性造成的压力在加大。

纽约联储周一公布的数据显示，1月27日，联邦基金单日借款规模升至1,200亿美元，高于前一交易日的1,130亿美元。这标志着至少2016年央行对数据发布进行全面改革以来的最高水平。

得益于疫情期间推出的大规模货币刺激和财政措施，直到最近，资金都很充足。现在，随着美联储加息外加量化紧缩令储户转向货币市场基金和其他收益率更高的替代品，银行开始转向其他来源来为自身提供资金。

“过去12个月的加息步伐为自1980年代以来最快，所以从历史角度来看，金融条件的收紧和融资成本的上升也是很极端的，”道明证券驻纽约的高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“虽然这实际上并没有造成资金紧张，但由于利率的快速上升导致大量存款外流，这已经让一些银行手忙脚乱。”

联邦基金市场的隔夜无担保贷款利率是美联储货币政策决策的目标之一。现为4.33%，一年前接近于零，投资者预计美联储周三会再次加息25个基点。

随着融资压力加大，美联储最新调查暗示，银行可能会采取策略来补上所损失的资金。金融机构称，如果准备金率降到令人不安的水平，他们将在无担保融资市场借款，筹集经纪存款或发行存单。绝大多数国内银行还提到，“很有可能”或“可能”从联邦住房贷款银行预支借款。

这表明，联邦基金市场交易量飙升的动力可能在于，联邦住房贷款银行把更多过剩资金配置于联邦基金市场，而不是回购协议这样的替代选项。

与此同时，在借款人方面，国内银行对联邦基金市场的参与力度也在加大。巴克莱称，它们在这一市场上的借款占比已从2021年的5%飙升至近期的25%。

“只有日内流动性缓冲太小时，国内银行才会在联邦基金市场借款，”巴克莱货币市场策略师Joseph Abate1月25日在报告中写道，“因此，当银行准备金充裕时，国内银行在联邦基金借款中所占的比例非常低。”

尽管如此，美元融资市场并未濒临崩溃，没有像2019年央行上次量化紧缩尾声时的情况一样。当时，准备金曾低到金融机构在隔夜市场上无钱可放的地步。

不过，展望未来，分析师将关注贴现窗口的使用、回购协议利率和联邦住房贷款银行的发行，这可能是显示资金短缺的关键指标。

“银行争夺资金是个好兆头，”Futures First Canada分析师Rishi Mishra表示，“美联储应该会乐见其成。当然，任何事情过犹不及。”