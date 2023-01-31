投资者呼吁拓展对冲工具 应对中国市场风险

来源：彭博社

作者：Kiuyan Wong

在中国股票纳入全球基准指数四年后，中国市场的波动凸显出采取更广泛方法防范风险的必要性。

例如，中国有近3,000只上市股票，但只有流动性最高的50只股票有期货交易。沪港通和港股通也不能用A股融资融券，也就是禁止了做空交易。

“如果不能对自己在市场上的交易敞口进行充分的风险管理，那就会提高交易成本，”安永亚太区金融监管主管Eugene Goyne表示。“在中国市场开展交易仍然存在重大的抑制因素。”

中国渴望吸引外资进入其10万亿美元的市场，但也在提防其影响力。过去几年，中国取消了境外投资额度限制，建立了股票通、债券通和ETF通，很快还会有互换通。不过，官员们曾表示，他们会密切关注可能造成市场大起大落的短线资金。令人记忆犹新的是，2015年的股灾造成1,400多家上市公司停牌，政府对股市和汇市进行了长达数月的干预，并展开调查以根除空头。

中国基准的沪深300指数已经从去年10月的低点上涨了22%。

亚洲证券业与金融市场协会股票与交易后业务董事总经理Lyndon Chao表示，扩大对冲工具（包括融资融券）将是扩大中国A股市场对全球机构投资者吸引力的关键。

“A股市场的参与者现在大多是只做多的被动型指数基金和一些量化基金，”他说。“如果开放融资融券，就可以吸引更主动型的基金经理，包括市场中性对冲基金，他们可以为市场增加大量流动性。但他们需要进入一个充满活力的证券借贷环境。”

根据中国央行的数据，外国投资者在中国市场所占份额仍然很小，持有约4.7%的中国股票。

MSCI Inc.于2019年列出了进一步纳入中国股票的四个条件。其中一些已经满足，包括允许通过单份委托单为多客户账户进行交易的综合交易。上交所、深交所和港交所还在一定程度上解决了两地市场假日不匹配的问题。

另一个突破发生在去年，MSCI在香港交易所推出了中国A50互联互通指数期货交易，与在新加坡交易的中国股指期货竞争。到目前为止，新加坡期货仍然占据主导地位。

香港交易所联席营运总监姚嘉仁上周表示，建立流动性需要时间，港交所要提供合适的产品组合，并确保有充足的流动性来促进交易。

包括互换通在内的其他产品也在酝酿中，互换通的开通将把香港及国际投资者与中国的利率互换市场联系起来。

另外，在去年9月官方表示支持后，预计会有更多中国国债期货推出，从而增加另一个潜在的对冲工具。根据香港交易所数据，截至2021年12月，中国国债的外资持有规模从2017年6月的9,000亿元人民币增至4.1万亿元。