台新内阁安抚党内山头 各派系都有糖吃

来源：台湾《联合报》

作者：蔡晋宇

陈建仁内阁30日公布最后一波部会次长、副手后，行政团队成员已全数就位。综观新内阁人事安排，最明显的改变是一改过去苏内阁偏好“事务官当政务官用”的风格，有党政背景的阁员增加，且各派系都有斩获；反倒是总统府人事调动显得更趋保守，巩固本来就范围不大的“小英亲信圈”，成了蔡英文执政最后一年的主旋律。

英系陈建仁出任行政院长，副阁揆为新潮流背景、但与英系交好的郑文灿，正国会林右昌则掌握“天下第一大部”内政部，党内前三大派系雨露均霑。

部会副首长、次长层级，基本上延续了此路线。在首长层级未获青睐的涌言会，也由阮昭雄出任侨委会副委员长；英系大老陈明文过去就力推荐的吴容辉，则卡位内政部政次；新潮流大将梁文杰则任陆委会副主委，堪称各派系都有糖吃。

“派系共治”向来是较斯文的说法，共治的本质与“分赃”差别不大，蔡政府美其名要组成“战斗内阁”来迎战总统大选，但从阁员名单看来，充其量不过是透过资源分配来安抚党内各山头，潜台词是谁也别想造反。

民进党内近年多有抱怨，这四年来政治幕僚进入行政部门历练的机会减少了，多被公务员取而代之，不仅造成党内人才断层，更致命的地方在于公务员思维多以不犯错为原则，缺乏远见与开创性，让政府端出的政策格局受影响。

如今广纳如李俊俋、周江杰等入阁，共通点都是具党政背景或友好阵营者，除透露出“对党忠心，终究会得到回报”的政治讯号，也标志着民进党重回政治幕僚在行政部门能有所历练、日后另有重用的路线。

至于总统府人事异动幅度不大，亮点为新任总统办公室主任朱财庆与总统府发言人林聿禅，两人职务调动都被外界以“三级跳”形容，朱为长年跟随蔡总统的贴身秘书，林最为人所知的外号为“小英女孩”，共通点就是都是蔡英文身边的铁杆部队。