简约公屋成本细节 港府需要开诚布公

来源：明报

明报社评

香港政府公布“简约公屋”8选址，提供3万个单位，当中约有一半在市区，压缩成本后，整个计划的设计、建筑及额外基建工程费用，可省约9.5亿元。简约公屋之前缺乏详情，最新公布填补了一些重要空白，但仍有很多细节须厘清。当局称每个简约公屋单位造价，比传统公屋单位平均76万元造价为低，惟以项目总成本达264.4亿元计算，公众以简单除数，得出平均每个简约屋单位实际投入约需88万元，亦属自然。当局需要就成本开支问题，更详细解释，开诚布公。兴建简约公屋帮助劣居户，无疑政治正确，但公共政策总不能以“不惜工本”心态去制订，以劏房户苦况，诉诸感性，压抑有关成本效益的理性讨论，并不恰当。

劣居户亟待政府施援

不代表不惜工本有理

《施政报告》提出5年兴建3万伙简约公屋，让轮候传统公屋3年以上的劣居户暂时入住。根据当局构思，简约公屋用地，可以是一些短期闲置的官地，也可以是私人借出的土地，具体可用年期有长有短，一般而言，在扣除建筑期后，盼可有大约5年时间作简约公屋之用。房屋局去年表示，简约公屋的设计和建筑工程费为268亿元，加上基建工程费约6亿元，合计274亿元，若结合简约公屋和传统公屋，未来5年公营房屋总建屋量可增至约15.8万个单位，较上一个5年期增加约五成。

全港劏房户超过10万，不仅起居环境恶劣，还要捱贵租。政府造地建屋，由规划到落成入伙，动辄要10多年，未来5年传统公屋供应面临断层，简约公屋成为了政府应急之策，然而有别于传统公屋，简约公屋本质实为临时房屋，居住数年就要拆卸，还原土地用途，成本效益问题，自然备受关注。部分议员质疑简约公屋成本过高，部分选址则太过偏远兼缺交通配套，对劣居户犹如鸡肋，要求政府提供更多计划细节。及至近日，政府终有进一步交代。

根据最新公布，当局在市区（启德、观塘及柴湾）调动了3块官地，兴建万多间简约公屋，楼高可达10多层，另外有3幅土地位于屯门，两幅分别于元朗及上水。成本方面，建筑署工程团队在桩柱设计等作调整，令整个计划建筑开支减少约9.5亿元。当局称，不用打桩的矮层单位，每个造价降至53万元，比过渡房屋的55万元造价便宜；须打桩兴建的高层单位，则为65万元，较房委会传统公屋单位平均造价76万元为低。另外，政府听取议员意见后，同意分两次向立法会申请拨款，不再要求一笔过批钱。当局表示，劏房户搬入简约公屋后，平均每户一年能省逾4万元租金，又形容简约公屋可以成为帮助劏房居民的“救生艇”，相关价值“无法计算”。

因应选址偏远不便及成本等问题，当局有尝试回应外界关切，然而一些关键问题依然存在。首先，工程开支减省9.5亿元，不过是给原本计划大约打了九七折，实际减幅很有限；矮层简约公屋单位平均面积比过渡房屋大两成，如果性价比确实优于过渡房屋，当然是好事，但过渡房屋根本不存在“高层”，将高层简约公屋单位与过渡房屋单位的性价比相提并论，并不合理。另外，所谓“高层简约公屋平均造价低过传统公屋”，到底是怎样计算出来，外界亦不清楚，公众只知政府要求拨款264.4亿元，若简单除以3万个简约公屋单位，平均每个单位所投入的公帑就要88万元，跟当局报数至少有20多万元差距。公众不明白的地方，政府有责任开诚布公，详细解说，不应大而化之，笼统带过。

选址方面，柴湾、观塘、启德交通便捷，确实非常吸引，至于当局声称“九成”单位位置都在巿区或发展成熟的新巿镇，屯门区3个选址是否“就脚”，恐怕见仁见智。元朗及上水选址位置偏僻，当局加强交通接驳，是否就能吸引劣居户入住，仍是未知数。元朗同心邨过渡房屋因太偏远，入住率只得六成多，外界担心元朗上水简约公屋出现相同问题，不符成本效益，并非杞人忧天。

劣居户等上楼长路漫漫，若有方法短期内帮他们一把，当然值得探索，可是公共政策制订，总得考虑成本效益，不能因为政治正确，就不惜工本去做，劏房户处境令人揪心，并不等于政府为此一下子倾囊尽用7000亿元财政储备，就是好的公共政策。政府施政要以结果为目标，也要重视成本效益，否则容易滥慷纳税人之慨，衍生不惜工本谷成绩等问题。

公共政策讲成本效益

简约公屋求物有所值

简约公屋谈成本，不是要妨碍帮助劏房户，而是希望政府思考如何让公帑用得更物有所值。柴湾简约公屋选址，10多年来一直用作停车场，未获善用，市区其他地方是否也有类似地皮，可以用来兴建简约房屋？观塘简约公屋选址，既然不急于用来兴建配水库，是否可以索性改划土地用途，兴建传统公屋？当局强调启德简约公屋地皮，长远必作综合发展区商业用途，但现在劏房户水深火热，政府是否可以延长用作简约公屋的时间多于5年，令当地花上大笔公帑兴建的上万伙高层简约公屋，可以帮到更多人？政府应以开放态度，考虑这些问题。