北约高层倡重整军备 提“战时经济”支援军工

来源：明报

俄军侵乌接近一周年，西方国家以军事装备支援乌克兰的同时亦避免战事扩大，以免跟俄罗斯直接冲突。但北约军事委员会主席鲍尔接受葡萄牙传媒访问时表示，北约已准备好在俄罗斯越过“红线”、入侵北约成员国时与之对抗。他同时称俄国现正占据“军事主动权”，北约成员国须作更佳准备，他提倡成员国采取和平时期的“战时经济”支援军工领域，重整军备将成为北约的优先事项。

在葡国电视台RTP上周六（28日）的访问中，鲍尔表示由于俄总统普京的战略目标超出乌克兰，可能扩展至邻国，北约正专注于重整军备。他又指北约准备好与俄罗斯直接对抗，但只会在俄罗斯越过“红线”，入侵其中一个北约国家时才会采取行动。

鲍尔称北约应做好更多准备，因俄罗斯现拥有军事主动权，他说：“你的对手拥有更先进武器，这不是对手的事，那是你的问题。”访问中鲍尔亦提出采取“和平时期的战时经济”，称北约国家把民用工业生产导向军事目标非常重要，但承认采取这措施期间的过程将很艰辛。

俄考虑不与美续签削战略武器条约

北约国家最近都宣布进一步军援乌克兰，美国准备提供价值37.5亿美元（约292亿港元）军援，包括50辆布雷德利战车，德国等国亦宣布向乌国提供德制“豹2”型主战坦克。克里姆林宫发言人佩斯科夫周一（30日）表示北约渐趋涉足俄乌战争，但对乌供武不会改变事件进程，又指进一步对乌供应西方武器，只会加剧冲突。俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）昨日指美国正面临与俄罗斯就乌克兰问题直接对抗的风险。

里亚布科夫在俄罗斯新闻社（RIA）周一的访问中，被问及恢复根据美俄之间签署的双边裁减战略武器条约——《新削减战略武器条约》（New START）——的设施核查工作问题时，指条约旨在加强基于“互信”和安全原则的战略关系，惟美国以积极遏制方式解决所谓的“俄罗斯问题”，用最粗暴和愤世嫉俗方式违反了这些规定。他表示这代表他们“处于美国和北约跟俄罗斯直接冲突的边缘”，可能性之一是New START在2026年到期后不再跟美国续约。

北约秘书长吁韩增对乌军援

另一方面，正展开亚洲外访、周一身处韩国的北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）当日在首尔呼吁韩国增加对乌国军援。他说：“若我们不希望独裁和暴政获胜，那么他们（乌克兰人）就需要武器，这就是现实。”至于日前宣布向乌提供“豹2”主战坦克的德国，总理朔尔茨在德国《每日镜报》周日刊登的访问重申不会对乌提供战机。

评论：北约直接介入 “三战”风险增

俄军侵乌战事将于2月24日满一周年，战事如何走向备受关注。中国军事评论员宋忠平周日向《环球时报》表示，他认为俄罗斯不会等候乌军全面装备北约提供的武器，因此会在未来局势变得更加艰辛前发动新一轮重大攻势，尽量扩大优势和胜利，而只要北约直接介入，局势就会变成北约与俄罗斯对抗，欧洲爆发第三次世界大战的可能性将会很大。