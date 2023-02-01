中国地方债逾万亿付息压力对扩张构成约束

来源：彭博社

农历兔年的第二个工作日，中国财政部公布了截至去年末的地方政府债券发行和债务余额数据。在保增长的背景下，市场对地方专项债大幅扩容已有预期，仍然值得注意的是，数据中有多个指标向上突破了万亿级整数关口并创历史新高。

这其中，地方债年度付息规模首次突破了1万亿元人民币，年度新增专项债规模首次超过了4万亿元，而地方政府债务余额则在过去几年持续快速增长后来到了35万亿元。

“2022年创纪录的利息支付是地方政府债务规模扩大的结果，”华侨银行大中华区研究主管谢栋铭在采访中表示，鉴于地方政府债务占综合财政资源的比例已超过110%，接近120%的国际预警上限，地方政府进一步加杠杆的空间有限。

回顾过去五年，地方政府债市场已成为境内债市规模最大的品种，为保障支出、支持基建、托底经济发挥了巨大的作用，但随着地方债余额迅速膨胀，付息压力和债务负担等风险日益增加。考虑到托底经济增长的需要，去年底中央经济工作会议定调积极的财政政策要加力提效，在此指引下，市场对今年地方专项债新增额度仍有较高预期。

2022年中国地方债付息规模超过1.1万亿元，较四年前增长逾70%。付息压力是地方政府显性债务最后的约束。根据国务院2016年印发的地方政府性债务风险应急处置预案，“市县政府年度一般债务付息支出超过当年一般公共预算支出10%的，或者专项债务付息支出超过当年政府性基金预算支出10%的，必须启动财政重整计划。”

国盛证券分析师杨业伟在报告中以专项债付息规模除以政府性基金支出衡量专项债付息压力，称在全国261个地级市中，有34个地级市付息压力大于20%，89个地级市付息压力在10%-20%之间，新疆自治区、青海省、云南省、黑龙江省和内蒙古自治区的绝大部分的地级市该比例大于10%。

付息规模的激增来自于过去几年地方债余额的快速膨胀。2022年末余额较5年前几乎翻番，高达35万亿，同比增速亦高达15%。而根据财政部数据，去年地方一般公共预算和政府性基金预算本级收入合计仅18.3万亿元。中国把省级债务率预警标准设在其“综合财力”的120%。综合财力通常被视为一般公共预算、政府性基金预算收入以及来自中央政府的转移支付等的总和。

在地方债的扩容过程中，作为支持基建的利器，专项债额度从2018年的1.35万亿元大幅增长至近两年的3.7万亿元上下，再加上去年盘活以往结存的5000多亿元专项债限额，实际新增专项债券发行规模首次突破4万亿元，也带动新增地方债总发行量来到创纪录的4.76万亿元。

随着地方债余额增加，如何更好应对显性债务的偿债压力也摆在财政部面前。近年来，地方债尤其是专项债发行期限明显拉长，10年期以上债券品种发行明显增多，这样一方面实现错峰还款、减轻短期内的兑付压力，另一方面也利于保障专项债项目资金长期稳定。根据财政部数据，截至2022年末，地方债剩余平均年限从五年前的4.4年升至8.5年，其中专项债剩余平均年限长达10年。

在庞大的地方债规模中，再融资债券已是不可忽略的重要组成部分。杨业伟称，2018年发行的新增专项债中大部分为5年期，因此在2023年会迎来集中到期兑付，大部分可能会依靠发行再融资债滚续。

此外，财政部2020年开始允许再融资债被用于偿还部分隐性债务，消化地方政府巨大且不透明的隐性债务风险。虽然去年发行较2021年创下的3.1万亿有所下降，但银保监会主席郭树清本月初提到的有序开展地方政府债务置换、推动优化债务期限结构也引发了市场对后续做法的诸多猜测。