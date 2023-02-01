中国冠病疫情的危机已经解除

来源：台湾《联合报》

作者：苏益仁

全球公卫专家在观察的冠病疫情在中国的最后一块拼图，随着农历春节的过去以及中国在2022年十二月及今年一月的疫情演变，似乎对此百年大疫的全貌有了一个比较完整的认知。

由于中国对疫情资讯的不公开透明，各界很难去评估真正的疫情严重性。但根据非官方的报道，以及民间的物资及药物需求，中国冠病疫情的第一波危机已经解除，原因是在各大城市的自然感染率已超过八成。2020年三月英国约翰逊首相所倡议的“佛系防疫”，成了中国冠病防疫的国家政策。但因发生在冠病病毒演变的末端，病毒毒性已然减弱到千分之一的致死率，与2020年初的百分之二有了天渊之别，此所以佛系防疫的不同阶段适用性迥异，成了公卫防疫的经典教材。

大家所关心的农历春节后农村及乡下地区所会出现的第二波或第三波疫情，因农村人口密度不高，即使在没有疫苗及药物的地区也不会出现太大的疫情。而全球各国对中国旅客入境的管制，应也会随着疫情的演变而逐渐松绑。

因此，冠病百年大疫的全球演变在未来一两个月应会宣告结束，世卫组织（WHO）也会宣布全球疫情（pandemics）的结束，距离2020年三月的全球疫情危机整整三年。最近日本政府也宣布疫情将松绑，口罩令及确诊隔离也将取消，为冠病防疫下了一个注脚。

公卫专家原先对中国冠病防疫的好奇及担忧其实是基于几个重要的数据，即中国大陆人口达十多亿，在国产疫苗保护力在五成以下，抗病毒药物缺乏，而且在长期近三年的清零政策下自然感染率不高，在高传染率的Omicron病毒疫情下，将导致大量感染，尤其是在老年人口引起重症及死亡。在过去一两个月确也发生医院就医人口及殡葬业处理死亡数暴增等预期的灾难，尤其是对医药物资的抢购也殃及海内外，但与2020年全球疫情及在欧美所造成的重创相比，仍在规模上差异甚多，对一个十多亿人口的国家实属不易。

综而言之，此次百年大疫给公卫界及流行病学界上了一课，即疫情的严重性及疫情发生的早期及晚期，随着病毒株的演变，在防疫政策上及防疫成效上会有重大差异。如何掌握这些资讯及科学证据，将是防疫政策订定的成败关键。大家也应记取科学上在疫苗药物在此次百年大疫的惊人进展，唯有平时的扎实创新研究方能奏效。

此次冠病疫情尚留下一个不解之谜，即季节性流感并未在春节期间流行，避免了两个病毒同时流行对医疗体系可能引起的重创，这是不幸中的大幸。美国疾病管制署CDC已提出建议，以后每年可能都要例行性地与流感疫苗一样，在老年及高危险族群施打冠病疫苗。

作者为台湾前疾管局局长