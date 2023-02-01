台湾新内阁要让人民能安居乐业

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

在俄乌战事持续、通膨压力仍在、美中对峙等不利因素笼罩下，全球经济前景似乎难以乐观。有末日博士之称的美国纽约大学罗比尼教授更指出，世界经济正在进行五场战争，包括地缘政治冲突、气候变迁的挑战、多变难测的疫情、全球化加上AI等科技威胁就业机会，以及日益加剧的所得和财富不平等。而这些战争势将导致各国未来财政赤字进一步扩大，通膨走高，甚至酿成国家的债务危机。

台湾是美中争夺亚洲主导权的核心议题，自难置身事外；而这几年极端气候及灾变也严重影响民众生命财产的安全；疫情的反复更造成经济不小的冲击；而低薪及贫富差距隐藏社会不安的因子；数字化及自动化也让许多例行常规的工作消失。罗比尼的五场战争，正逐渐在台湾展开。

面对此一结构性且可能是中长期的战事，台湾如何自处与应对，考验政府的智慧，在内阁改组就位之际，我们期望的是满足人民的基本需求。从政府存在的目的是为人民服务角度来看，如何协助民众从这五大战场脱身，应是政府考量未来产业政策的重中之重。

而若从民众的需求角度观察，在这混沌乱世之中，如何能够安居乐业，相信是每个人心中的想望。若政府能以此为目标及市场，整合产政学研资源全力因应，不仅可缓解民众的压力，更可成为新产业的发展契机。

如何让人民安居乐业？这个“安”含括了国安、环安、资安与人身安全等面向。在国安方面，两岸局势仍然紧张，如何透过各方面的动员与准备，强化整体防卫力量，甚至开展不对称作战的相关准备，例如发展战略军工产业。

在环境保护方面，因极端气候影响，以及人为的不当开发，不仅影响农渔产业及就业的发展（如太阳光电产业与农渔业争地），大自然的反扑更让这片台湾人赖以生存的土地逐渐受到破坏；政府应该提高环保议题的重视层级。

资安方面更是重中之重。今日社会所有政府服务、产业运作、水电基础设施，以及民众食衣住行育乐，高度依赖数位科技系统，一旦失灵或遭侵入，后果不堪设想。近年来，绑架软件肆虐、诈骗集团横行，甚至错假新闻及认知作战，在在影响社会稳定，民怨颇深，需要有效解决。

在人身安全方面，包括食安、行安及就业安全，都是近来民众忧心忡忡的议题。过去的塑化剂、混油事件，以及层出不穷的学生午餐问题；一直以来的酒驾肇事伤害无辜行人事件；而更骇人听闻的就业诈骗绑架致死犯罪刑案，竟然会在台湾发生，这如何让民众能够安居？

民之所欲，长在我心。安居乐业绝对是台湾民众之所欲，而且也是全球人类冀望的需求，如果能针对此一需求提供必要的产品、服务及解决方案，相信可以形成庞大的市场，并成就新的产业。

因此，不管是国安、环安、资安，或者是人身安全，政府应该针对现有问题及未来需要，结合产业所擅长的资通讯科技，思考及提出有效的解方，进行相关技术及产品的研发，除了在地验证及满足需求外，更可伺机拓展全球市场。

以国安为例，政府可以积极进行台湾本岛及四周水域等陆海空域所需防御武器的储备，除了向外购买之外，更应整合研发资源，包括国防部的中山科学院、国科会、经济部等部会辖下的研发法人，并盘点结合各大专院校军工技术，同时邀请关键企业加入军工产业的发展，才能加速商品化进程。环安、资安及人身安全等层面也是如此，唯有整合聚焦，民众才有机会安居乐业，产业也可掌握此一市场成长的契机。