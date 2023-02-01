香港房屋问题没有捷径 直面矛盾治理正道

来源：明报

明报社评

简约公屋争议不断，官员一再站在“帮助劣居户”的道德高地振臂高呼，但房屋局向立法会提交的最新文件，愈发令人质疑“简约公屋比传统公屋便宜”等说法，有误导之嫌；启德简约公屋选址则触动既得利益神经，惹来反弹，区内私楼业主不满当局“错配土地资源”，地产商则关注启德长远规划，当局如何处理，仍待观察。香港造地建屋阻力重重，未来数年传统公屋供应面临断层，政府想找捷径应付，不惜工本推动简约公屋，成为权宜之计，惟土地房屋问题并非“走精面”便可解决，推动简约公屋不见得没有阻力，倒不如排除万难加快造地兴建传统公屋，简约公屋争议所折射的治理问题，值得深思。

简约公屋成本高昂

复遭既得利益挑战

简约公屋住数年便要拆卸，还原土地用途，成本效益问题备受关注。政府官员搬出一系列数字，为简约公屋护航。根据当局说法，矮层简约公屋单位平均每个造价为53万元，高层则为65万元，比传统公屋单位平均造价76万元为低；考虑到劏房童入住简约公屋，可以有相对较佳环境成长，相关得着更属“无价”，云云。

无人反对政府帮助劏房儿童，但公共政策始终要讲成本效益。简约公屋将分两期向立法会申请拨款，根据昨天公开的立法会工务小组文件，首期拨款申请约149亿元，涵盖第一批简约公屋4个项目建设费用，以及第二批简约公屋项目施工前期工序费用，其中建筑工程（包括桩柱建造）约85.5亿元，屋宇装备工程（包括机电装置等）约24亿元，地基工程占约13.7亿元，余下近26亿元则为顾问费及渠务工程等。

有关简约公屋成本问题，外界一大疑惑是当局这边厢强调“简约公屋比传统公屋便宜”，那一厢却提及计划总开支为264.4亿元。若除以3万个单位，平均每间简约公屋投入的公帑就要88万元，明显贵过传统公屋。细看立法会文件附表数字，启德简约公屋作为核心项目，提供约万个单位，单计建筑相关工程便要95亿元，公众得出每个单位“实际成本”是95万元，可谓理所当然，倘若项目入伙5年后便要拆卸，每个单位年均成本为19万元，相比之下，传统公屋却是永久项目，不会成为过眼云烟。当局所谓简约公屋“每个单位造价介乎53万元至65万元”，实有误导之嫌。

除了成本争议，启德简约公屋项目近日还面对另一条“战线”，就是既得利益反对。启德简约公屋选址邻近区内私楼，“建屋万伙”消息一出，地产界及区内业主议论纷纷，有业主批评当局起楼“见缝插针”，应该延续原有商业用途，质疑在该处兴建简约公屋是“错配土地资源”；有区议员说得更直白，认为启德简约公屋项目对邻近业主“不公平”，他们原本以为在未来第二核心商业区置业安居，但最后区内既没有单轨铁路，又加建简约公屋，与原来规划“背道而驰”。地产建设商会昨天举行特别会议商讨，会后执委会主席直言，“政府改临屋（简约公屋），商会无得不同意”，但担心区内交通未能负荷，又关注5年后该幅土地发展规划会否有变。

区内业主与地产界的反应，并不令人意外。以往一些近岸填海造地计划及兴建公屋项目，经常都听到相似的反对理据，有业主担心无敌景观受阻，亦有业主关注楼价被拖低，连兴建公屋也被一些人当作“公害”看待，何况是简约公屋。当然，启德的问题，本身有其独特性。曾荫权时代推出启德发展计划，初期只拟建3万住宅单位，当中过半为私楼，当年政府标榜启德将成为本港新的核心商业区，地产商也以此吸引买家，惟政府做事龟速，远远落后于形势，十多年后的今天，人们谈的是“南金融、北创科”，北部都会区和交椅洲人工岛才是未来发展重点，近6、7年启德发展规划一改再改，增加公营房屋供应，有前议员形容之前的住宅密度规划低得太奢侈，改动合理，但亦有人觉得不甘心。启德简约公屋项目，再次触碰既得利益，自然惹来反弹。

良政善治直面问题

便宜行事难成大器

启德有港铁站，巴士线亦多，比起很多新发展区，人口密度不算高，所谓交通负荷问题，有被夸大之嫌，然而由于简约公屋本来就有成本效益问题，既得利益要作出攻击，亦变得相对容易。良政善治应以结果为目标，但不代表“走精面”是好做法。政府造地兴建传统公屋，需要克服重重关卡障碍，动辄耗时十多年；简约公屋性质属临时项目，毋须永久改变原有土地用途，只要肯不惜工本“起完又拆”，似乎是纾缓短期房屋供应的“捷径”，启德简约公屋项目，政府便称毋须走城规程序，可是项目惹来的反弹却显示，无论简约公屋还是传统公屋，一样可能面对既得利益阻力。倘若政府认为启德简约公屋项目的阻力可以克服，其实也可拿出相同决心，排除万难，全力推动近岸填海、棕地回收或开发绿化地等项目，加快造地兴建传统公屋。良政善治应该多走正道、少走捷径，与其便宜行事，不如直面问题核心，设法克服挑战。