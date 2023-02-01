来源：中式电子报

主笔室评论

经过大半年的协商、施压后，荷兰终于加入美国对中国大陆的“芯片战”，生产芯片必要的设备光刻机将采更严格的管制，这代表的是全球都要为美国维护其霸权而埋单。

美国对大陆的芯片战持续升级，原先只是禁尖端制程芯片出口到大陆，后来提升为生产尖端芯片的半导体设备禁运，现在则是连成熟制程的半导体设备也在禁止之列，美国确实摆明要把大陆的芯片“打回石器时代”。

全球半导体设备生产国的市占率中，美国、荷兰、日本分居前三名，但荷兰有一项独门绝活──艾司摩尔的光刻机全球市占9成、尖端制程更是百分之百，因此美国对大陆禁运半导体设备的措施，如果荷兰不配合，效果将大打折扣。

不过，荷兰一直抗拒配合美国，因为再怎么说，打击大陆半导体、地缘政治中争霸，都不干荷兰的事，配合禁运代表把庞大的生意往外推。只是在美国再三游说兼施压下，终究只能答应配合。

而芯片战的持续升级，不仅会让相关企业的营收、各国的产业受影响，同时也会让芯片价格上扬、供应链运作受挫，显然这些代价是要由各国与企业“自行吸收”，情况与当年美国出兵波斯湾，之后找各盟国出资埋单雷同。

其实，从俄乌战争之后，欧洲为了配合美国对俄罗斯的制裁，付出最大的经济与产业代价，美国则从中大赚天然气出口价量齐扬的意外财，现在又配合美国参与芯片战，让本国企业与产业营收、获利俱减，实在不划算；更大的长期隐忧则是，此举反而可能为自己培养出强力的竞争对手，欧洲将为美国霸权付出更大的代价。

