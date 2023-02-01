与帕维尔通话 蔡英文因小失大？

来源：中时电子报

作者：汤绍成

日前捷克总统当选人帕维尔在与乌克兰总统泽连斯基通话后，接着和蔡英文通电话，引起瞩目。捷克和台湾并没有邦交，但为中国大陆的邦交国，如同2016年底蔡英文和美国总统当选人特朗普通电话一样，帕维尔与蔡英文通话也被视为一项外交突破。帕维尔更表示希望未来有机会能与蔡英文见面。台捷未来如何深化关系，中国大陆是否将对台捷展开抵制，后续值得观察。

其实台捷双边的友好关系渊源甚深。目前捷克共和国的前身是捷克斯洛伐克社会主义共和国，1930年代时的工业水平与德国相当，1948年在苏联的卵翼下建立共产政权，但在1968年遭到苏联入侵，因而激发了强烈的反苏与民主的思潮。1989年天鹅绒革命后建立议会民主制，1993年经历与斯洛伐克和平分裂后，成为独立国家。其面积约台湾的两倍，但人口只有台湾的一半，乃中欧一个中型内陆国家，目前人均27609美元。

捷克共和国第一任总统哈维尔(1993-2003年在任)是位热爱文学与戏剧的诗人，也是该国反共的代表人物，长年坐牢，但在出狱仅42天，即于1989年当选捷克斯洛伐克联邦共和国总统。1995年，当时的副总统连战出访捷克，却在最后一天意外见到了哈维尔。哈维尔并顶住北京的压力，于联合国支持台湾入联，曾于卸任后隔年访问台湾，与李登辉交好，还获得了政治大学赠予的名誉文学博士学位。

此外，2020年8月，捷克参议院议长韦德齐与布拉格市长贺吉普等共90人的代表团访问台湾6天。由于捷克参议院议长位阶仅次于总统，因而韦德齐成为有史以来捷克访台现任官员中级别最高的一位，其访台团员的规模也称空前，可见捷克方面长期以来反共与支持自由民主的强烈信念。

再者，由于近年来台湾早期抗疫的成果，以及持续以小搏大的作为，国际能见度日益强化，再加上5千多亿美元的外汇存底，与芯片等高科技的发展，多少都会吸引一些外国政客来台过水。这不但可以获得一些实质利益，更可因扶助弱小而站上道德高地，尤其强化共同的政治理念，自然可以在选举中获得加分。议长韦德齐在访台之后，再度高票当选，就是最佳实例。

如今的捷克总统当选人帕维尔乃出名的抗中要角，为顺应美国的要求，一反其前任奇曼总统的亲中立场。再加上曾具备北约军事委员会主席的背景，对中立场甚为强硬，因而还未上任就立即打台湾牌来顶撞北京，也不令人意外。帕维尔还指出，一个中国政策应以“两制”原则辅之，亦即有意与台湾发展特定的关系，乃因台湾是另一种制度。他还提到，“与台湾维持活跃的商业和科技关系，绝对符合我们的利益。”

因他还要到3月初才会就任，且捷克的国际影响力有限，但中方必将杀鸡儆猴。可以预测，北京只会基于邦交国的立场对捷克予以警告，但北京正准备对台湾解禁，包括农产品、小三通与陆客来台观光等，蔡政府这招外交突破，会不会影响两岸有望和缓的关系，反而因小失大，值得新内阁注意因应。

作者为国立政治大学兼任教授