全球多地楼市持续下跌 加剧经济增长风险

来源：彭博社

作者：Prashant Gopal、Swati Pandey、Tracy Withers

全球多地震荡的房地产市场给世界经济再添风险，因为利率上升侵蚀家庭财务，并可能加剧物价下跌。

本周公布的数据显示，美国住宅市场滑坡持续进入第五个月，中国房价跌势亦持续，而澳大利亚和新西兰两国的房价也下跌不止。

房价下滑可能损害消费者信心，曾在去年全球经济中成为罕见亮点的家庭支出可能就此承压。此外，随着开发商缩减项目以应对房价下跌、需求减弱及借贷成本上升，投资也可能受到冲击。

在美国，去年抵押贷款利率的上升给房地产市场带来了寒意，全年二手房销量创十多年以来最大年度降幅。这令房价承压，尤其是在旧金山等地。

这种压力势将在美联储应对通胀的过程中持续。市场广泛预期决策者们将在周三为期两天的会议结束后加息25个基点，将利率区间上调至4.5%-4.75%。

中国楼市不振

在全球第二大经济体中国，尽管政府加大对房地产的支持力度，但楼市放缓几乎未见缓和迹象。据克而瑞地产研究周二发布的初步数据，中国1月份前100大房企的销售操盘金额同比下跌32.5%。

中国近几个月接连宣布措施对资金紧张的开发商提供融资支持，地方政府也加大了力度刺激购房需求，其中包括降低房贷利率和放宽首付款要求等。彭博行业研究分析师Kristy Hung称，这些措施在年中之前不大可能给销售带来提振。

中国房地产市场持续疲软的前景可能令经济学家的预期面临挑战，此前野村上调对中国经济增长前景的评估。陆挺等经济学家在1月31日的报告中援引了“房住不炒”的官方措辞，以及房价下跌使投机需求冷却。

澳大利亚，新西兰

1月澳大利亚和新西兰的房价继续下跌，下滑势头可能会继续，因为这两地的楼市都还未完全消化去年利率飙升带来的冲击。

许多新西兰家庭使用的是固定利率按揭贷款，新的更高利率还未适用生效。因此，经济学家预计当地房价将进一步下跌，到2024年初将比2021年末高点下跌至少20%。

CoreLogic的数据显示，首都惠灵顿的房价已经同比下跌18.1%。在最大城市奥克兰，房价下跌了8.2%。

在澳大利亚也是类似景象，据彭博行业研究的一份报告，随着有些按揭贷款今年转成更高的浮动利率，购房者还贷激增势必会拖累消费。

分析师Mohsen Crofts和Jack Baxter在报告中表示，当购房者的超低固定利率到期，15%的住房贷款的还款额可能激增80%以上。他们估计家庭收入受到的冲击相当于零售额的2.2个百分点。