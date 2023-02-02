美中对抗下 追求台湾最大利益

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

近期“疑美论”的辩证异常热闹；从台积电赴美投资到军售，都成为战场。月初台美21世纪贸易倡议风光在台举行谈判，社会同样有不少质疑；尤有甚者，年初外媒还传出台湾要加入中国大陆阵营，在WTO挑战美国。疑美论有其观点，但对台湾伤害也很大，因此无论支持或反对都应谨慎，政府决策更应如此。

疑美论有不同的定义，但基本方向主轴有三，质疑美国挺台举动不符合台湾利益、质疑美国有意掏空台湾重要产业，以及质疑执政党只有亲美一招。更值得注意的是，疑美论具有两面刃的效果，也就是疑美论越是发酵，美国的“疑台论”也会跟着扩大，因此厘清疑美论的真伪意义重大。

疑美论之所以会蔓延，主因在于近年不断升级的台美关系。美国作为台湾最主要安全保障者以及第二大出口市场，关系改善理应是好事，然而在此过程中也不断有“挺台只是为了抗中”的工具论质疑。确实美国的挺台与抗中有连动性，但各种外交、经贸及军事挺台举措，也都是美国近期在印太地区与各国结盟的共同方式，也就是所谓挺台，等同于将台湾视为印太地区对等伙伴，难谓违反台湾利益。

在台美升温的过程中，对岸当然不断反对，而美国国内（特别是国会）也不乏类似“台美建交”这种明显挑衅北京的言论，使得疑美论并非空穴来风。疑美论在台积电赴美投资的场合再度发酵，进而转化成“去台化”要掏空台湾的观点。这个辩论随着台积电“门都没有”的回应后逐渐平息，但随着台湾进入总统大选模式，疑美论大概还会继续以不同话题出现。重要的是疑美论的影响，不仅是单纯的政治攻防而已；其无法避免的附带伤害，就是美国出现“疑台论”，怀疑台湾对美国的信任程度，怀疑台湾的奋斗意志，甚至怀疑台湾是否出现投降主义的倾向。

在诸多疑美论的质疑面向中，经贸互动在性质上应该是最中性，政治敏感度最低的领域，但近期似乎也成为助长疑美论的火苗。例如台美21世纪贸易倡议这个重要的突破，也有屈从美国立场、欠缺实质效益的质疑。更令人无法理解的发展，是政府宣布在WTO申请加入中国控告美国芯片管制的咨商。

本案的背景，是中国认为美国过去几年的半导体出口管制违反WTO规则，因此于去年底向WTO争端法院提出控诉。按程序，争端双方应先协商，协商不成才会进入诉讼程序。按WTO规则，除原、被告外，任何认为有利害关系的经济体也可以申请加入这个咨商程序。台湾就据此提出加入申请。在过去的经验中，多数申请加入的其他成员国都不是路人，而是同样对被告不满的国家。本案除台湾外，俄罗斯也申请加入，想当然而就是冲着美国而来，也无怪乎外媒看到台湾也申请加入咨商，兴奋地以为台湾出现“加入中国，质疑美国”的重大转变。

事后政府有发声明稿，指出加入是为了掌握发展、搜集资讯，“并不代表支持或反对当事国任何一方之立场”，然而跟俄罗斯成为“唯二”申请方，加上台美沟通若顺畅自然有其他资讯搜集管道的情况下，质疑台湾立场改变是很合理的反应，让“疑美论、疑台论”又增加了延烧的柴火。

我们相信台湾立场并未改变，这个事件反映出的问题，是经贸议题固然相对中性，但在凡事都已经无法“就事论事”的大环境下，政府决策必须提高政治敏感度，大幅增加对国际、台美及两岸情势的研判及考量；该说清楚的对台效益要说得更清楚，该避免出现的误解要避免，才是符合台湾的最大利益。