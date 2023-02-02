抗疫独立检讨看全局 港府应从善如流

来源：明报

明报社评

行政长官李家超回应检讨抗疫倡议，同意要总结经验，但不同意设独立调查委员会。每届政府均有可能面对重大公共卫生事件，冠病疫情也不会是香港最后一次新型流行病毒爆发，“战疫”过程中不停总结经验、提升应变能力，当然也是一种检讨，但这跟事过境迁后，以更高更阔视角回望全局检讨得失，乃是两回事，层次完全不同。由抗疫初期的病毒检测追踪、谷针，到后来第五波疫情爆发、院舍沦陷前因后果、公私营医疗系统分工等，很多问题都值得深入检视。良政善治需要公开透明，独立检讨抗疫，方式不一而足，最重要是开诚布公，留下详细明文报告。多名政府专家顾问都支持独立检讨，政府应该从善如流。

战时检讨为应变

战后检讨为未来

政府专家顾问袁国勇早前倡议仿效2003年SARS后的做法，成立委员会检讨抗疫经验得失，为未来再有流行病大爆发做好准备。有关倡议得到至少5名政府专家顾问支持，身兼疫苗可预防疾病科学委员会成员的孔繁毅形容，检讨是必须的，尤其每年冬季香港将面对冠病和流感夹击，及早检讨公院内科病床、人手和外展服务，到了下个冬季已可见到成效；另一名政府专家顾问、港大医学院院长刘泽星亦认为，香港需要独立检讨冠病疫情，包括处理得好或不好的地方，具体方式及涵盖范围，可以从长计议。

李家超日前主动提及抗疫检讨问题，同意要总结经验，以便有效应对未来不同威胁，但不同意独立调查抗疫，亦不同意成立独立调查委员会，理由大致有四：一、冠病疫情肆虐3年，各地政府都按自身实际情况处理疫情，没有公认的最佳或标准方案，比起欧美一些国家，香港抗疫成绩已算不错；二、疫情步入新阶段，做好复常部署及推动香港经济发展，乃是政府现在两大目标，一言蔽之就是“向前看”；三、现届政府上任后，已不断总结抗疫经验及改善措施，例如成立新指挥架构等，各部门亦已将有用方案纳入指引恒常化，简言之就是经验总结已做，毋须独立检讨；四、疫情变幻莫测，政府应对预案再多也无法穷尽所有可能状况，最重要是“决策要快、执行要准，落实要讲求结果”。

各地应对冠病疫情策略不一，过度简化的跨地比较并不合适，不代表不能参考借镜，更重要是每个地方都应该反思自身抗疫经验，总结得失，自我求进，全面深入的“赛后检讨”，正是为了向前看，希望未来做得更好。香港抗疫3年多，经历了不同阶段，面对过多场大战役，每一仗总会有一些新问题，当局需要不断检讨修正“战术”、整顿指挥及作战系统。这类战争过程中的“不断检讨”，旨在应对战场形势，只争朝夕，跟战争后“全盘检讨”，放眼全局，实为两回事，前者不能代替后者，两者亦不应混为一谈。

战争中当局者迷，乃是常有之事。抗疫战争迈向终局，展开独立检讨调查，目的是站在更高更广阔的位置，以更冷静更清醒的视角回看全局，既看个别重大战役，更看整场战争。抗疫如行军，决策快、执行准，属于应变层面的问题，然而总结抗疫经验，不宜仅止于此。抗疫决策不仅要快，更要准。回看整场抗疫战争，决策甩漏不到位，屡见不鲜；官僚机器处处卡住，后勤支援不足，同样相当常见，赛后检讨最大目的，不是要给某部门或某官员翻旧账，而是找出为何会出现这些问题、当中是否存在一些结构性的因素或盲点、日后可以怎样避免重蹈覆辙等。

去年初第五波疫情大爆发，短短数月近万人死亡，院舍成为重灾区，公院不胜负荷，大批长者寒风下在公院外露宿等候治疗，恍若身处战地，情况令人震惊。事隔近一年，公众仍有很多疑问。Omicron病毒2021年11月首现，世卫很快已指出此病毒株传播力极强，港府也强调有密切跟进防范，为何到了大爆发时，却好像全无准备？疫情滔天，市民缺乏支援，求助热线仿佛永远打不通，政府措手不及，问题究竟出在哪里？院舍爆疫大批长者离世，有哪些经验教训值得总结，留给后人？公营医疗系统不胜负荷之际，私人医疗系统应该如何提供更多支援？相信不少人都希望独立检讨可以提供一些启示和答案。

检讨愈透明愈好

书面报告留纪录

第五波疫情是最混乱时期，需要赛后检讨地方一定最多。另外，整场抗疫战争中，由病毒检测、个案追踪、谷针到外防输入政策变化，很多地方都值得通盘检讨。这次疫情夺去过万人的性命，远多于SARS时的299人，当年特区政府愿意独立调查，没理由现在不能为之。抗疫检讨愈公开透明愈好，倘若政府认为，由立法会设独立调查委员会，以类近法庭聆讯方式传召证人，并非合适做法，也可以考虑采用其他方式。当局可以邀请具威望人士，领导独立检讨委员会，就一些抗疫课题，找来各方专家及持份者述说当时情况、提供改善意见，并将检讨结果以书面报告形式公开发表，让政府日后有所依从，兼让公众可以对这场抗疫战争，有更多了解。