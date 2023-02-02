美俄互斥毁约 限核武架构近崩溃

来源：明报

美国周二（1月31日）首次指摘俄罗斯不让调查人员亲赴实地稽查兼阻挠会商，违反《新削减战略武器条约》（简称“New START”）条款。俄罗斯否认违约，暗示事件发展与俄乌战事中的西方立场有关，又反斥是美国“摧毁”限武协议，警告任何令问题升级的责任全在华府。New START是美俄间硕果仅存的限制核武协议，条约若失效，将标志美俄过去数十年建立的核不扩散架构几近彻底崩溃。

美国国务院周二首次向国会汇报，表示美国已就俄罗斯拒绝稽查、拒与美方官员商讨引起疑惑的事宜，指摘俄方违反New START。国务院另向传媒发声明表示，俄罗斯的拒绝“阻碍了美国行使条约下的重要权利，威胁到可望实施的美俄核武控制”。

美俄唯一裁军条约 互查弹头数

New START是美俄迄今唯一保留的裁军条约，订明双方要将洲际导弹部署数量限于700枚之内、核弹头削减至不超过1550枚等，两方各可每年18次实地核查对方裁减情况，双方亦可就战略安全会商。碍于冠病疫情，实地调查活动自2020年3月暂停。美方于去年8月要求重启核实，可是因应俄罗斯入侵乌克兰的紧张局势，俄方拒绝要求。俄方称暂停稽查合作，乃因美方为乌克兰战事对俄人员实施了旅游限制，两国之间既无定期航班，美国盟友又向俄国飞机关闭了领空。美国国务院发言人周二表示，无人阻挠俄方人员按条约赴美实地核查。

俄罗斯随后又无限期推迟原定于去年11月29日在埃及开罗展开的谈判，指摘美国“恶毒、存敌意”。

俄罗斯国际文传通讯社、塔斯社昨天报道，俄驻美大使安东诺夫（Anatoly Antonov）解释俄方做法时表示，“军备控制不能独立于地缘政治现实之外”，他指莫斯科一再向美国政府表明，导致条约出现停摆境况，是“西方对俄国发动混合战的直接结果”，局势恶化的责任全在美方。克里姆林宫发言人佩斯科夫周三则表示，这条条约维持下去十分重要，但美国已“摧毁”了限武和安全界的法律框架。

美国共和党今年1月控制众议院后，要求国务卿布林肯于1月31日前汇报俄罗斯有否违反该条约。众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）等一批关注国防政策的共和党议员，批评拜登在2021年“天真地”延长了New START，认为不能相信俄罗斯遵守国际协议，呼吁拜登指示国防部预早准备俄方可能部署超过条约规定上限的弹头。

俄官料条约期满不再续

俄罗斯新闻社周一（1月30日）报道，俄副外长里亚布科夫表示因为美国试图在乌克兰问题上“战略打败”俄罗斯，New START“颇有可能”在2026年2月届满后不再继续。要是New START终结或失效，将是1970年代以来美俄首次没有条约限制核武数量，两国也再无法稽查对方的储备。专家指条约失效恐助长新一轮军备竞赛。