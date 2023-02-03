美菲军事突破背后 亚洲已不只是亚洲人的亚洲

来源：香港01

作者：郑真

美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）访问韩国后正在对菲律宾开展访问。此访备受关注的原因是美菲两国可能宣布重磅军事合作协议。

《马尼拉公报》2月1日引述美国官员的话表示，美国希望在本周达成一项协议，使菲律宾向美军开放多达四个军事基地。

根据此前2014年签署的《加强防务合作协议》，菲律宾允许向美国开放的五个军事基地。包括包蒂斯卡空军基地、马尼拉南部的巴塞空军基地、马尼拉北部的麦格赛赛堡基地、棉兰老岛的伦比亚空军基地和宿务的埃布恩空军基地，但这五个基地都不在吕宋岛北部。

而此次美方希望菲律宾开放的四个基地，其中两个基地可能位于菲律宾北部的吕宋岛和西南部的巴拉湾省。目前还不清楚另外两个基地的位置以及将涉及多少美军。作为回报，美国提出向菲律宾提供包括无人机在内的军事援助，以便菲军队能够监测南中国海的情况。

这是美菲军事合作的新里程碑。舆论纷纷指，美国此举可望在台海或南中国海发生冲突时，替美军提供一个采取行动的战略据点。

更为重要的是，美菲军事合作接连不断有突破性进展之际，美日的军事合作更是以前所未有的速度推进。

1月26日，美国海军陆战队在关岛启用新基地，这是二战结束70多年来美国建立的第一座美海军陆战队基地，它被认为对美军在西太平洋地区重新部署兵力应对中国大陆挑战具有重大意义。

美海军陆战队网站上提供的资料显示，布莱兹营基地将担负起美军在印太地区的战略后勤中心作用，为美国掌握威慑和防御能力扮演关键角色。美媒报道称，如果发生冲突，海军陆战队将是第一批作出反应的地面部队之一。有了该基地后，美军可以在关岛部署更多海军陆战队员，进一步接近潜在冲突的前线。

另据英媒报道，美国海军陆战队第三远征军司令比尔曼中将（James Bierman）近日透露，美日的武装力量正迅速整合各自的指挥结构，并扩大联合作战规模。他声称，美国及其亚洲盟友“正为可能与中国发生的冲突（比如台海冲突）做准备”。日本《读卖新闻》1月10日也报道，美国正计划在2026年前重组驻冲绳海军陆战队，为离岛防卫而创设具有快速反应能力的“海军陆战队濒海作战团”（MLR），以提高对中国军队的威慑力和应对能力。

在美国的支持下，日本于2022年12月公布了自二战以来规模最大的一项军事建设计划，日本未来五年的国防开支计划或达43万亿日元（4379亿新元），增长了56%。日本政府此前还宣布对多项安保文件进行修订，宣布日本将就此获得“反击能力”，能够对敌方军事基地发动攻击。

早在2020年美印已经是准军事同盟甚至同盟关系。美国与印度之间拥有一个框架性条约《美印防务关系框架协议》，并在2002年到2020年相继签署了《一般军事讯息安全协议》、《后勤交流协定备忘录》、《通信兼容与安全协议》、《地理空间合作基本交流与合作协议》等四个功能性合作协议为支柱。

中国军事实力增长的同时，美国的动作并不是虚张声势。秉持“我可以不杀人，但不能不磨刀”的心态，亚太的军备竞赛实际上正在加速升级。

除了美国外，欧洲各国对亚洲的军事投入也相当显眼。英日领导人1月11日在伦敦签署一项“意义重大”的新防务协定——互惠准入协定，被视为英日一个多世纪以来最重要的协定。它允许两国规划和开展更大规模、更复杂的军事演习，并相互部署军队。德国空军司令2022年10月亲自驾驶战机到日本参加联合演习，为二战后首次。法国考虑向印度转移70%的“阵风”战斗机生产线。

世界经济正在重心向亚洲转移，奉行仗剑经商的欧美国家在亚太的军事投入也随时水涨船高。中国崛起首先是在亚洲崛起，但是亚洲已经并不只是亚洲人的亚洲，中国周边的环境并不乐观，中国奉行门罗主义的可能性并不大。

在多极化的时代，中美双核博弈之外，各大国都跃跃欲试。日本在军事上的突破非受美国胁迫而是主动利用了美国的支持，英法德等国洲强国积极谋局亚洲的用意相当明显。未来，中国不只要面美国的打压，还要应对强手如云的激烈竞争局面。