布林肯中东行注定失败

来源：风传媒

作者：张良任

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）一月底展开中东地区埃及、以色列、巴勒斯坦三天三地的访问。不久之前白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）及中央情报局局长伯恩斯（William Burns）才刚访问过以色列。三巨头先后到访以色列，显示美国政府对以色列内坦亚胡总理极右派政府存在一些疑虑，也需要面对面传达美方的立场。

布林肯是在一个最不好的时机前往访问，因为近月来以色列与巴勒斯坦人之间发生多次恐怖攻击及以军扫荡的冲突，死伤的人数是过去20年来最严重的。加沙地带的哈马斯政权也借机对以色列发动火箭攻击，以方也一如以往随即进行轰炸，地区的紧张情势还有再升高的可能。

犹太人与巴勒斯坦人的冲突由来已久，1948年以色列建国之后双方大小冲突不断，最主要的问题包括：领土的划分、在政治上相互承认的“一边一国”问题、以色列的安全保障及巴勒斯坦地区的非军事化问题、以色列在约旦河西岸及东耶路撒冷屯垦区的扩建及耶路撒冷的地位与归属等问题。过去40多年来欧洲国家与美国不断地介入调解，但根本问题依然复杂难解。

布林肯国务卿短短一天在以色列的访问不可能解决上面这些纠缠多年的复杂问题，也未能说服双方降低（de-escalate）目前以、巴冲突的局面，让情势不会继续恶化。

布林肯此行主要是推销拜登政府的“两国论”（the two-state solution），即犹太人与巴勒斯坦人这两个民族“一边一国”建立不同的国家，和平共存。这虽然是老调重弹，但细看也有一点新意。

特朗普总统在2020年1月28号提出的“两国论”解决方案完全偏袒以色列，巴勒斯坦政府及阿拉伯世界完全不能接受，不过他努力撮合阿拉伯联合酋长国、巴林、摩洛哥、苏丹等阿拉伯国家与以色列建交却是了不起的成就。

拜登政府想要在这个所谓的亚伯拉罕协议（Abraham Accords）的基础上，扩大中东的和平圈（circle of peace），协助以色列与周边阿拉伯国家的融合，增加以色列的安全感。另一方面美国促成了“内格夫论坛工作小组”（Negev Forum Working Group）在阿布扎比召开第一次会议，与会的国家除了美国之外包括以色列、伊朗、巴林、埃及、摩洛哥、阿拉伯联合酋长国。其目的在广泛的促进地区性的和平合作与发展，并给予巴勒斯坦人改善生活品质的计划。以色列与阿拉伯国家代表同处一室举行多边会谈还是创举，应当有助于地区的和平发展的氛围。布林肯表示这些做法都有助于间接促成以色列与巴勒斯坦之间达成“一边一国”的目标。美国对于推销两国论的说法与做法，调子放软但目标不变。

不过，眼前两国方案根本没有成功的可能性。因为：1、内坦亚胡（Benjamin Netanyahu）之所以能够重新掌权再度出任总理职位就是拼凑了一个由八个极右派的政党所组成的内阁，勉强在议会中过半数，造成联合内阁中小党的发言权与政治影响力不成比例，稍有风吹草动就可能有退党而倒阁的危机。反对两国方案就是这第37届内阁的主轴，不会松动。2、多年来以色列一直要求巴勒斯坦政府承认以色列是一个犹太人的国家，虽然国内还有21%人口是阿拉伯人，这一点巴勒斯坦政府从未松口。3、以色列要求未来的巴勒斯坦政府统治下的地区是一个去军事化的地区，巴方从来没有接受。4、巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）在位17年，且已87岁的高龄，很多人民对他不满意，权力基础松动。5、卡萨地区的哈马斯政权与巴勒斯坦自治政府之间的不合、甚至敌对，由来已久，前者对两国方案持绝对反对的态度。6、美国下一任总统大选谁能胜出还是未知数，目前最好以静制动。此外，根据巴勒斯坦和平与研究中心（Palestine Center for Peace and Research）的最近的调查显示, 巴勒斯坦人只有33%支持两国论；而以色列支持两国论的也只有34%，反对的则有53%。

布林肯国务卿此行只是与新内阁暖暖身，探探底，一方面传达拜登政府对以色列安全的坚强承诺，另方面希望以色列能够重新考虑两国方案。其他的问题如西岸屯垦区的扩建、伊朗核武的问题、以色列对俄乌战争的态度、以色列的司法制度的改革也有触及，看起来只是过个场而已。

自从2014年以来，以、巴和平方案陷入僵局；布林肯国务卿不辞辛劳前往调处，此行最后得出的结果仍是竹篮打水一场空。