台湾关系法才是美国红线

来源：台湾《联合报》“冷眼集”

作者：张文馨

立法院长游锡堃在华府受访开始前，看着标示采访位置的红色胶布说了一句“不能跨越红线噢”。对是否在美与联邦众议院议长麦卡锡会面等议题，游谨守实问虚答的红线，却在美对台政策上大玩文字游戏。

游锡堃访美，最受关注莫如到底要不要会晤麦卡锡？人都到了华府，他就是不承认、也不否认。或许深知麦卡锡访台会给美陆台关系带来剧烈影响，但就连是否邀请麦卡锡，游锡堃也不松口。其背后原因很好理解，立法院长若在美国公开表态，无疑会毁掉美陆台三方台面下运作的弹性空间。

当谈到政治信仰时，“水牛伯”（游锡堃）倒是生猛敢言，呼吁美国承认台湾、跟台湾建交，更进一步抛出“游式定义”，指美国的台湾政策已非“一法三公报”（台湾关系法与美中三联合公报），而是新增台湾旅行法、亚洲再保证倡议法、台北法案和台湾保证法，变成“五法六保证三公报”，扬言美中三公报效力还低于对台六项保证。实际上，这只是文字游戏。首先，上海公报和建交公报出炉后，才有台湾关系法，台湾关系法开宗明义说，“由于美国总统已终止美国和台湾统治当局（在1979年1月1日前美国承认其为中华民国）间的政府关系，美国国会认为有必要制订本法”。三公报是美中两国政府签订的文件，台湾的立法院长一句“三公报没有法律效力”，就想颠覆既存的美陆关系，未免天真。

美国国防安全合作局运作部前主任罗斯曾表示，六项保证和联合公报都只代表政策而非法律。在实际操作面上，美国军售台湾前依然要考量中国大陆的反应，“公报明天就可以废除，但这样无疑会激怒中方”。该谈话凸显了一项事实，问题不在法律效力谁高谁低，而是美国政府如何形塑美陆台政策。

“五法六保证三公报”听起来或许过瘾，终究只是一厢情愿。国会通过法案，固然表达了国会意志，但例如台湾旅行法通过四年多来，行政官员访台次数有大幅增加吗？各个挺台法案都存在为台湾争取利益的出发点，行政部门有逐项落实吗？

美国政府过去说“台湾关系法”“三联合公报”，如今加上“六项保证”，来说明一中政策，从排列组合就可以理解，这不是单纯法律效力问题，而是美国政府看待对台湾政策的基本立场。

面对局势变化，美方依然以台湾关系法所框定弹性空间来应对，这也是台湾最有力的对美杠杆；台湾人民看待美国的台湾政策时，更要清楚掌握这条“红线”。 “以法乱真”的自我催眠，不会对强化台湾安全或提升台湾地位有任何帮助。