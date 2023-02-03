婉谢麦卡锡 访台此时不宜

来源：联合报

作者：刘兆玄

去年年底，赖清德副总统在参选民进党主席的政见发表会中，提出“和平保台”的主张，很明显地改变了民进党“抗中保台”的一贯立场。

今年年初，偏蓝色彩的“民主教育基金会”发表民调，对“抗中保台”及“和中保台”哪一项对台湾最有利的问题，53％的民众认为“和中保台”对台湾最有利，认为“抗中保台”最有利的只有25％。同一民调中，对是否同意“亲美可保台”的问题，则有62％的民众表示不同意，同意的只有29％。

这两则新闻，似乎揭示台湾民众对两岸关系的意见风向开始转变了。

这个现象其实在去年九合一选举中已见端倪，民进党在各县市长及议员席次选得七零八落，“抗中保台”显然没有发挥战力。而“亲美保台”这张牌则更早在去年8月初就已经开始褪色；佩洛西的访台一日游，给了中国大陆一次海空围台的实弹、实境军演，海峡原有的所谓“中线”从此一去不复返；试想，如果佩洛西没有来访，陆方的围岛军演不知会在国际上掀起多大的挞伐之声，但是就因为佩洛西访台之故，国际关切之声有之，谴责之声几不可闻，连美国也摸摸鼻子哑口无言。何故？你自己惹起的啊！

俄乌战争打了一年尚看不到终战的时机，国际主流媒体却几乎一致将台海危机列为全球危机的最高热点，可能因为西方战略家们界定俄乌之战限于两国交兵，美国及北约盟国只提供武器弹药，本身并不介入，用一场代理人的战争拖垮俄罗斯；而台海战争则被许多人评估更为危险，如果一旦爆发，恐将引发世界大战。

于是一时之间，各种兵推、战争爆发时间点等等推测纷纷出笼，美国的战略菁英筹谋在台海复制另一个乌克兰战争，以台海及台湾为战场拖垮中国大陆。台湾突然被推到全球危机的聚焦点，被形容为火药库、地雷岛……不一而足。

如果我们跳出纠结两岸关系数十年的旧盒子，略作反向思考，就会发现正因为台海危机被推到前所未有的严峻状况，反过来看，两岸的和平解决就显示其前所未有的重要性，它的重要性不仅是两岸人民的共同期待，也是世界和平的关键。

俄乌战争对乌克兰人民及国土造成的伤害及毁坏之严重，令人怵目惊心；诚然，两岸问题终极和平解决绝非易事，但当前如何维和避战确是第一要务。近传美国新选出的众院议长麦卡锡，将效仿他的前任裴洛西访问台湾，大家可以预见此举将为台海的紧张情势增加多少擦枪走火、甚至爆发严重冲突的风险，政府有责任要予以婉谢，礼貌但坚定地告诉他：“谢谢好意，但对不起，此时不宜！”这是操之在我，政府可以做到的事。

2024年的大选可能关系到全球的战争与和平，台湾突然站在世界战争与和平的浪峰上，它下一步的角色会是战争的引爆器，还是和平的压舱石？台湾人民的抉择将受到前所未有的注目，台湾人自己想清楚了吗？