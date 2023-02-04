美国称中国气球实施间谍活动 一文了解目前浮出水面的细节

来源：彭博社

美国国防部周四公布正在追踪一个盘旋在蒙大拿州上空的疑似中国监控气球，凸显出国务卿布林肯原定访华前全球两个最大经济体之间的相互猜忌。以下是我们迄今为止所知道的一切：

1. 什么是监控气球？

便宜、安静且难以触及，气球运用于军事侦察由来已久，早在美国内战中就出现了它们的身影。第一次世界大战期间军用气球开始更为普及，冷战时更是密集使用，当时美国发射了数百个气球来搜集苏联和中国的情报。虽然随着无人机和卫星的兴起，气球的运用有所减少，但许多国家仍在使用间谍气球。Politico去年报道，五角大楼正在加大对高空充气飞艇的投资。现代气球通常无人驾驶，但它们一般没有推进力，并容易受到气流的影响。

2. 我们对漂浮在美国上空的气球知道些什么？

拜登政府周四披露了这个中国气球的存在，称它本周初首次被发现，一度盘旋在蒙大拿州逾4万英尺（12,000米）的高空处。这个地点很敏感，因为该州是美国空军第341导弹联队及其“民兵-III”洲际弹道导弹发射井的部署地。中国外交部发言人周五表示“无意侵犯任何主权国家的领土领空”。一位五角大楼发言人早些时候表示，美国对认定这个气球属于中国非常有信心，但没有解释原因。中国外交部周五晚称对“民用性质”飞艇因不可抗力“误入美国”表示“遗憾”，并指出它系用于气象等科研等目的。

3. 气球构成安全威胁吗？

这款气球的确切功能尚不清楚，一位周四向记者吹风的美国官员拒绝回答有关其尺寸或规格的问题。美国官员断言，这个气球搜集有意义情报的效果有限，并不超过中国通过卫星网络收集数据的现有能力。北美航空航天防御司令部周四表示，正“继续密切跟踪和监控”，而加拿大国防部也表示在追踪“潜在的第二起事件”，但没有详细说明。

4. 为什么现在中国放气球？

几十年来，中方一直抱怨美国在其国门附近使用舰船和间谍飞机实施监控，且双方多年来偶发由此引发的对峙。美国官员表示，在周四公布的事件之前，中国的气球就已出现在美国附近。但目前尚不清楚为何这个气球飞到了美国领空。布林肯原定于下周初在北京会晤中方官员，也将是五年来第一位访华的美国最高外交官。现在拜登政府已决定推迟此行。不愿公开身份的知情人士透露，气球事件令美国官员担心现在访华会发出错误信号。此前中国外交部发言人毛宁回避了有关布林肯行程是否生变的问题，称她“目前我没有可以提供的消息”。

5. 为什么五角大楼没有击落气球？

国防部长奥斯汀建议总统拜登不做出击落气球的决定，因为存在碎片掉落的潜在风险。虽然当气球漂浮在蒙大拿人烟稀少的地区上空时当局考虑过这个选项，但评估发现这个“体量巨大”的物体足以造成潜在损害。它的位置也远高于民用飞机的高度，因此不太可能对公众构成直接危险。