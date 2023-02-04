从一颗气球看美中过招堂奥

来源：台湾《联合报》

一颗经五角大厦评估为“不造成威胁”的中国大陆气球，成为国务卿布林肯推延访问中国的理由，凸显出美中互信基础极低，如果有基础存在的话。

气球飞越美国蒙大拿州上空的消息2日在媒体曝光，但在1日晚间布林肯与副手薛曼已经把北京驻美使馆官员削了一顿，证明是官方向媒体释放讯息。

北京外交部3日记者会先是表示“正在了解核实情况，希望双方共同冷静谨慎处理有关问题”；晚间证实这确实是来自中国，但为民用无人飞艇，用于气象等科研。因受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线，对此表示遗憾。结果，美国国务院晚间就宣布暂缓行程。

美国方面，媒体稍早的用语是“疑似”（suspected）中国的间谍气球，国防部3日记者会明说这就是一颗侦察（surveillance）气球，而且中国政府有能力操控，不是失控飘进美国领空。媒体追问军方如何确认是侦察气球？如何得知中国政府在后面操纵？发言人以军事机密为由，拒绝透露细节。意思是，我说了算。

气球到底有何功能？美中各自心里有数。有分析家认为，间谍气球是过时的产物，国际早就进入间谍卫星时代，北京释放气球，带有向华府表示双方既合作又竞争的意味。

但是，既合作又竞争的游戏，只有华府玩得起。布林肯访华前夕，在菲律宾多取得四个军事基地的使用权，三个因应台海有事，一个因应南沙群岛有事，针对性十足。

假如北京真的盘算藉由气球向华府表态，布林肯延后访问，已经清楚回应：眼前，只有美国可以这样对其他国家。

美国也没把话说死，一面将气球凌空上纲到侵犯主权，布林肯此时出访时机不宜，一面也透露，若条件允许，将尽快安排布林肯访问中国，同时双方持续保持外交管道畅通。

从气球消息曝光到国务院宣布延迟布林肯访中，大约16个小时，世界见证了两强“斗而不破”的最新示范。接下来，双方将如何出招？且拭目以待。