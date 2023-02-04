来源：台湾中时新闻网

作者：赵麟

当世人都在关注台湾“两岸关系”的此时，地球彼端另一个“两岸关系”，也隐藏日渐不安的因素，那就是大西洋两岸的美国与欧洲各国。虽然其爆炸性与急迫性不如“亚洲版”，但若处理不当，仍然会对世局带来长远的政经影响，尤其是美国的领导地位。

上个世纪的两次世界大战，造就了美国成为世界首强；而且主战场都在欧洲，使得美国与欧洲的关系，牵动了全球地缘政治的起源。遑论美国原始移民大多来自欧洲。美国独立已近两个半世纪，普罗大众骨子里还不能摆脱欧洲老祖先的文化基因与宗教传统。美欧之间这种“先天与后天”的密切关系，不是任何其他国家可以取代的。

欧盟成立迄今刚满30周年，为目前全球最大的经济体，而美国则是举世军事政经实力的首强国家。由于欧盟并非单一制的政治实体，没有一个完全统一的外交政策，使得美国和欧盟之间的关系较为复杂。近年来下列事件的发展，更埋下了大西洋两岸间龃龉的种子。

首先是俄乌战争。乌战初期，欧洲还跟着美国行动，然而随着战事胶著，带来的后续经济效应，包含俄国对西方制裁的报复行动，欧洲各国首当其冲。例如天然气与粮食价格暴涨，造成欧洲的停滞型通膨与欧元大跌。相反地，美国仅得“轻症”，还趁机大量外销页岩油与天然气，被欧洲人讥为横发乌国的“国难财”。双方援乌抗俄的初衷开始产生分歧。

其次，特朗普执政时期美欧失和，拜登接任后极力修补美欧关系。俄乌战争本可带来美欧互动的良机，但战事歹戏拖棚，也变得夜长梦多。拜登政府为了因应乌战间接带来的通膨，去年8月签署通过了《降低通膨法案》（IRA），在能源转型方面对美国业者提供大量补贴。此举严重损及欧洲业者的市场竞争力，欧盟一片大哗。欧盟执委会主席范德赖恩日前在达沃斯“世界经济论坛”上扬言，如果与美沟通无效，欧洲将采行自救措施，包含利用“欧洲主权基金”解决欧洲业者困境，在此问题上与美直球对决。

再者就是对中路线。大陆与欧盟互为全球最大贸易伙伴，可是拜登力行抗中策略后，一再要求欧盟“附随”。德、法等欧盟大国惯于“安全靠美国，经济靠中国”，现被迫改做单选题，深感战略勒索。去年11月中共20大落幕后，德国新任总理朔尔茨与欧盟理事会主席米歇尔立刻接踵访问北京；法国总统马克龙此前曾多次访中，在国际间一再吁请大陆介入调停乌战，今年4月将再访北京。这些举动，让拜登更不放心，改拿小国试手。

近日美国终于逼使荷兰科技大厂ASML加入美、日抵制大陆晶片业，连美国专业媒体《世界政治评论》（WPR）都看不过去，刊文讽称：美国违反往昔主导的“开放市场”与“自由竞争”，反走回头路，跟中国又有什么两样？

最后，欧洲内部也有问题。欧债危机与英国脱欧已有先兆，近年来因为俄乌战事带来的欧洲国防改革与能源政策，也使得德、法“欧洲双核”关系失和。乌克兰去年挟“受难者”形象申请加入欧盟，迄今虽已获准列为“候选国”，但与摩尔多瓦及乔治亚等国并列综合考量，显示欧洲内部对乌支持并非一致。加上日前传出乌国贪腐，前景难料。对于这些问题，美国自顾不暇，只有观望的份。

综合上述，美欧关系生隙，可说是冷战过后世局质变的产物；质言之，跟美国国力式微的现实有关。美欧竞求自保，关系难以持久。尤其近年来国际间“东升西降”的说法甚嚣尘上，让曾经扮演国际外交规范与人类法治文明制定者的欧洲，感觉今不如昔。此之所以欧洲政商与学术界人士近年来一再强调欧洲自主，不再凡事美国说了算。

无论如何，美欧“家大业大”，不会轻易地在后全球化的新世代里缺席。如何挽回当前窘境，就要看双方运用智慧与沟通，重建大西洋版“两岸一家亲”的往昔传统，尤其是美国。

（作者为台湾清华大学副教授）

