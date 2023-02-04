麦卡锡来不来 蔡政府扮什么角色

来源：台湾中时新闻网

作者：孙扬明

美国甫上任的新任国会众议院议长麦卡锡，就是否访台一事上出现新的表态；他最新的说法是，“目前没有访问台湾的计划”，“但是中国永远不能告诉我哪里能去，哪里不能去”。这其实是一个最平衡稳健的说法，既保护了自己的尊严，又没有对北京进行会被认为是挑衅的行为。

其实，麦卡锡这样的表态乃属必然。就大的图像来说，美国的两岸政策正在进行一轮新的检讨，这样一场检讨大致会在今春出现结果；而麦卡锡如果在这个（包括两党在内）检讨未果之前贸然造访台湾，极可能造成更坏而不可测的后果。 如果从较小的美国两党竞争图像来看，这样的访台之行，如果操作不当，必然将影响共和党明年美国总统和国会选举的选情；这样的结果，将会与原先共和党希望制造民主党政府在两岸政策困境的意图完全相反。

其实不论就执政的民主党与在野的共和党而言，对于麦卡锡乃至前任的佩洛西访问台北一事，都有相当强烈的反对意见，这其实也是此回政策检讨的原因之一。了解内情的人就明白表示，“这其实也是为何华府愈来愈多的人在谈论所谓的‘护栏’（Guardrial）的概念”。

当前华府内部最大的共同语言里，“抗中”（push back）无疑是首选之一；但最重要的是，这个“抗中”并不就表示要与中共进行一场最终可能是彼此都无法接受的战争。拜登政府一直强调的“竞争而非冲突”就是着眼于此。在这样的概念下，彼此最终不碰触对方的底限思维就成为必要。去年11月的“拜习会”也是围绕着这个概念发展，而美国国务卿布林肯将出发赴北京的接续对话也将依此发展。

在这样的整体图像下，无论麦卡锡原先对访台的说法为何，现下提出一种新的说法就有其必要性；因为无论如何，麦卡锡的位置是美国总统接班顺位的第二位，仅次于副总统，说他动见观瞻并不为过。

于是，在华府与北京都出现反对麦卡锡造访台北的声音之下，麦卡锡提出一个非常稳健且给自己留了面子的说法就非常必要；而且麦卡锡的说法还留了一个伏笔——他并不是说他“不访问”台湾，只是“目前没有计划”。

其实，一个真正值得我们思考的问题是，蔡政府在这次麦卡锡准备访台的过程中，到底扮演的是什么角色？是蔡政府利用共和党与民主党的斗争而邀麦卡锡来访？还是共和党在斗民主党的拜登政府时，利用台湾当做工具？若是前者，那表示蔡政府没有战略概念而不知死活。蔡英文应该想想当年李登辉一心想利用美国玩“尾巴摇狗”的作法，最后却被美国逼得与大陆进行对话的那段过程；若非当年的921大地震，两岸恐怕早已进入战事！

若是后者，那就表示蔡政府在这个棋局中，完全没有摆脱棋子的命运，终将不过是弃子的下场。

（作者为台湾资深媒体人）