美中竞争下，美企大量注资中国AI产业会有哪些问题？

来源：美国之音

美国一份机构研究报告指出，在美国政府加强对中资审查之际，美国投资者在过去几年大量投资中国的人工智能产业。专家表示，美国投资者向中国人工智能产业提供的专业知识将有助于北京的长期科技战略目标。

美国乔治城大学安全与新兴科技中心（CSET）本周发布报告称，从2015年到2021年期间，英特尔和高通在内的167名美国投资者参与了401项中国人工智能交易，约占这一时期全球对华人工智能投资交易的17%。

报告指出，涉及美国投资者的交易总额为402亿美元，投资于251家中国人工智能公司，占同期中国人工智能公司融资总量的37%。该报告信息基于数据提供商Crunchbase。

这份报告发布之际正值美国政府在人工智能、量子和半导体领域对向中国的投资加强审查，有报道称，拜登政府计划公布对美国投资中国科技公司的新限制。

报告作者、CSET研究员梁佳琳（Ngor Luong）告诉美国之音，美国对中国人工智能的整体投资规模有限，更值得关注的是在投资过程中提供的专业知识，在长期有助于北京实现在人工智能领域的战略目标。

梁佳琳说：“很多美国风险资本投资者带来了资本，带来了资金本身，以及我们在报告中提到的其他方面，他们带来了无形的利益，例如，他们可以指导公司，他们可以为公司提供知名度。”

报告表示，在美国投资者对中国人工智能的投资中，91%属于风险投资，这类早期阶段的投资往往能够提供资本以外的无形财富，包括为中国公司提供专业技术指导、扩大知名度和建立关系网。

中国AI产业快速发展

美国政府对中国人工智能产业的警惕部分源于中国政府近年来大力扶持人工智能产业发展。

自2015年以来，中国的领导层一直将发展强大的本土人工智能系统作为优先事项。在2018年的一次讲话中，中国国家主席习近平认为，加快发展人工智能是中国赢得“全球科技竞争主动权”的重要战略起点。

为此中国采取了全政府的方法，协调各政府机构支持人工智能发展。中国针对人工智能的重大政策之一，即2017年发布的《新一代人工智能发展规划》，阐述了北京在人工智能方面的目标，要求到2030年，中国成为世界“主要”人工智能创新中心，核心产值超过1508亿美元，相关产业规模超过1.38万亿美元。

CSET的报告显示，到2021年底，中国有超过1600家人工智能公司，已经成为全球第二大市场，仅次于美国。从2015年到2021年，有1239家中国人工智能公司在36个国家的2299笔投资交易中筹集了1100亿美元。

美国官方担忧加剧

华盛顿的一些鹰派人士认为，美国投资者向中国人工智能公司转移了大量的资本和宝贵的技术，这可能助推北京的军事实力。

梁佳琳说：“在美国方面，担忧可能是多方面的，我们听到人们一直在谈论对中国军事现代化的担忧，对中国侵犯人权的担忧，监视的机会，以及面部识别技术等问题。”

报告显示，美国投资者金沙江创投(GSR Ventures)与中国科大讯飞共同投资了一家中国人工智能公司；硅谷银行(Silicon Valley Bank)和万向美国医疗投资集团(Wanxiang American Healthcare investments group)与中国的商汤科技投资了中国的人工智能公司。

这两家中国公司都在2019年被列入美国商务部的黑名单，禁止他们接受美国的技术出口。

即便是在中国的私营人工智能公司领域，通常很难忽视中国政府的影响。报告显示，在获得美国投资的251家中国人工智能公司中，有22家是中国政府的人工智能创新网络“中国人工智能产业发展联盟”的成员。

报告写道：“美国投资者和资金可能在不知情的情况下，与中国政府在这些公司和环境中有交集。此外，鉴于中国政府与商业和私营部门之间的这种错综复杂的关系，这些人工智能公司更有可能对中国政府的政策重点或压力做出反应，而不是对投资者最感兴趣的市场需求做出反应。”

随着对美国和中国之间资本流动的担忧不断加剧，拜登政府正在考虑推出进一步投资限制。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）本月中旬表示，他对中国政府的人工智能项目“深感关切”，并称中国的项目“不在法治约束之下”。

美国之音此前报道称，拜登政府一直在考虑出台一项限制美国对中国关键高科技行业投资的行政命令，其中人工智能被列为有针对性的领域之一。报道还指出，美国财政部正与盟友和伙伴协商，确保政策妥善落实。

报告认为，美国对中国人工智能产业的投资监管不太可能彻底阻碍中国的人工智能进步，还需要美国盟友的协助，确保他们不会填补美国公司留下的空白。

报道写道：“中国国内市场如此之大，在某些领域有可能自我维持下去。此外，中国的人工智能公司也吸引了美国以外的外国投资者的投资。如果没有美国盟友的帮助，美国的任何单边行动都会比较弱。”

梁佳琳则指出，美国政府需要掌握更多有关中国人工智能产业的信息，以确定华盛顿的具体政策目标。她警告称，盲目地将美中两国经济体分开会打击全球经济。

梁佳琳说：“还有很多信息我们不知道，例如，来自美国投资者的确切金额，或者美国投资者或美国公司与中国人工智能公司的其他活动。因此，一些像人工智能信息收集项目或活动显然可以帮助我们更好地了解这一点，也可以与行业参与者合作，这些公司本身了解他们与中国的这些参与者正在进行什么样的活动。”

