数据“好到失真” 美国最新非农就业报告让经济学家将信将疑

来源：彭博社

作者：Molly Smith

美国劳动力市场是否真的如最新就业报告所示那般强劲，还是被什么不靠谱的调整给影响了？经济学家们也在抓耳挠腮。

该国1月非农就业人数增加了51.7万，几乎是前一个月的两倍，也高于接受彭博调查的所有经济学家预估。劳工部周五的数据还显示，失业率意外降至3.4%，创下了1969年以来的最低水平。

鲍威尔的话得认真听 非农数据给金融市场上了一课

观察家们至少可以在一个问题上达成共识：就业市场几乎看不出美联储进行了10年来最激进的加息。

但就业报告的复杂之处在政府的年度校准程序以及季节性因素的更新可能让该数据难以解读。

“季节性调整因素似乎使总体数据更好看，因为节假日后的裁员人数少于往年，提振了就业数据，” 富国银行经济学家Sarah House和Michael Pugliese在一份报告中表示。

“我们怀疑联邦公开市场委员会的成员不会对1月井喷式的就业报告照单全收，” 他们说。

就业报告由两项调查组成，一项为居民调查，另一项为企业调查。两者都受到劳工部年度微调程序的影响。

很难说美联储将如何看待数据。其它一些指标，例如职位空缺和处于历史低点的失业救济申领人数显示劳动力需求大致保持不变，依然大大超过供应。

“预计2月就业增长将出现回调似乎是合理的，但当美联储3月开会时，劳动力市场将保持吃紧的状态，” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中表示，“美联储认为劳动力市场太紧俏了，最新的非农和失业数据不会改变这种情况。”