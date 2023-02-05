间谍气球 掀美中较劲新页

来源：联合新闻网

作者：王景严

美国前总统特朗普执政时期，美中关系紧张。拜登执政后，认为美中关系不能永远处于紧张状态，于是多次主动与习近平视讯联系。去年11月更在印尼与习近平举行峰会，双方都希望能够维持深入坦诚和建设性的对话，并同意外交团队保持战略沟通，开展经常性磋商。因此双方随即着手安排国务卿布林肯赴北京访问。

然而原定五日前往北京的布林肯出发前夕决定延后行程，理由是美国发现一枚中国大陆的间谍气球进入美国领空。虽然大陆解释此气球为民用性质，用于气象科学研究。由于西风影响误入美国领空，并对此表示遗憾。但是美方不接受此项说词，国防部表达强烈不满。

美中较劲为公开事实。起因是中国大陆崛起后，美国感到自己全球独霸地位受到挑战。大陆成为世界第二大经济体后，美国的危机感更为加深。于是发动一系列对抗作为，包括贸易战、科技战，以及地缘战略战。目的是遏阻大陆发展的势头。即便如此，美国执政者深知战争非儿戏，而且中国大陆已成世界第二强，美中开战必然两败俱伤。

另一方面，中国大陆多年来，完全没有与其他国家交战。并且自知本身实力与美国尚有相当的距离，所以目前仍以内部稳定，积极发展经济为首要工作，绝不会对美国发动战争自乱阵脚。因此美中双方早已形成“斗而不破”的共识。

大陆此时放出间谍气球，有向美国示威的意图；布林肯决定延后访陆，也显示美国不甘示弱。

其实布林肯此时根本不想去北京。因为布林肯访中的主要议题，是俄乌战争与台湾议题。然而目前北京对俄乌战争的态度不会明显改变，甚至外传习近平将于春天访问莫斯科。因此布林肯此时访北京，极可能无功而返。借气球事件延后赴陆，正好不落痕迹。

气球事件虽然不致引发美中战争，但是美中较劲将继续进行。可惜的是，美中之间原本渐趋和缓的氛围，恐怕因为气球事件促使双方展开另一回合的斗争。

对台湾而言，最重要的是谨言慎行，千万不可造次，间接成为美中冲突的导火线，受苦的是台湾民众。