布林肯推迟访华的外交困境

来源：联合新闻网

作者：周阳山

美国国务卿布林肯在访华前夕，由于中国大陆气球飘越美国蒙大拿州上空，引发朝野高度不满，经跨部门商议与国会讨论后，紧急宣布推迟原定的访华行程。

这证实了“中国威胁论”确实是美国十分在意的国家安全挑战，也是美国国势衰颓过程中，深层的忧虑和隐患。至于大陆方面的解释是，高空气球确实来自大陆，为民用的无人飞艇，目的在于气象科研，但因受西风带影响，严重偏离了预定航线。但美方认为这是间谍气球，是一起“不可接受且不负责任的事件”。

美方迅速的反制行动，凸显双方确实存在着严重的矛盾和高度的不信任，使得这次被国际社会高度关注的美方“破冰之旅”，戛然而止。这是美国外交决策的重大转折，虽然国务院官员表示若条件允许，将继续保持双方外交管道的畅通，并恢复布林肯的访问。但中方却应先行解决美方对此事的担忧，并负责任的管理双边关系。这显然是美方究责于大陆当局。

但在大陆方面，日前外交部发布“美国滥施‘长臂管辖’及其危害”长文，批评美方为维护霸权，运用长臂管辖手段，干涉他国内政、颠覆他国政权，并要求美国应摒弃相关措施。另外，中国大陆还严辞警告美国众议院议长麦卡锡访台计划，但麦卡锡表示目前没有排定访台行程。他也特别强调“中国永远不能指使我去哪儿或不能去哪里”。

由此看来，中美之间的确存在着严重的敌对情绪，与扰乱和平的各种逆流，在短时间内恐难化解。对于布林肯个人而言，要解决这些矛盾与冲突绝非易事，再加上民主党与共和党之间零和博弈，任何一方都不会轻易示弱，更不可能寻求双赢共荣。因之，如何运用外交途径与斡旋手段，缓和中美双方以及美国内部朝野间的紧张关系，不仅考验著华盛顿，也同样挑战北京。

但是，外交毕竟是防止战争与激烈冲突的重要凭借。在俄乌战争持续未决的情况下，美国既无意愿也无能力在东亚另启战场，酿就台海战争。因此，如何防止“台湾乌克兰化”，导致两岸之间兵凶战危、生灵涂炭，就成为台北、华盛顿与北京三方的共同试炼了。

对于台澎金马民众而言，在有限的政策选择中，积极推动对话交流，改善两岸关系，增强双方人民互访，全面开放大三通与小三通，并拒绝麦卡锡的“任我行”，都是符合双赢共荣的积极作法。对于民进党政府而言，避免擦枪走火，减少言辞伤害，不介入美国党派运作，多释出善意并展现利好，不作军事工业集团的马前卒，则是避险与促和的有效措施。

对于大陆而言，则应积极改善对美外交，让布林肯尽早重启访华行程，这是大国外交重中之重。此外，坚持战略定力，加速经济复苏，不随美方反华政客的民粹言行而起舞，这才是缓解台海危机、促进民心相通的正途。

作者为退休大学教授、前立委、监委