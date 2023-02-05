美趁火打劫获实利 欧失战略自主陷困局

来源：明报

明报社评

美国以中国无人飞艇“侵犯领空”为由，推迟国务卿布林肯的访华之行，实属借题发挥，中方从未证实他到访日期，而近期中美关系诸多纷扰，令外界对他这次访华的成果亦多有质疑。中美关系短期难有突破，美国与欧盟关系近期又生龃龉，在俄乌战争即将一周年之际，美国总统拜登本月将访欧洲，但他在国内一场公开演讲中，却对欧洲批评美国贸易保护主义的言论嗤之以鼻，说出“见鬼去吧”之语。人必自侮而人后侮之，俄乌战争以来，世界地缘政治的最大变化，就是欧盟完全被美国牵着鼻子走，予取予携，令自身经济蒙受损失，社会陷入危机，堕入安全与意识形态桎梏不能自拔，连带对华关系都受制约，有逐渐丧失多极世界中独立一极的危险。

欧盟自残社会陷危机

拜登叫盟友见鬼去吧

俄乌战争爆发以来，欧盟跟随美国对俄罗斯已经展开了九轮制裁，上周欧盟委员会主席冯德莱恩到访基辅，宣布即将对俄采取第10轮制裁。这些制裁亦严重伤害欧洲自身的经济和安全，如杯葛俄国油气，令欧盟陷入能源荒，加剧通胀，普通民众受苦，社会亦陷入危机。近期，英法两国的大规模罢工潮风起云涌，正是欧洲社会危机的一个缩影。

当此欧盟面对困境之际，其“大西洋盟友”美国，却采取了趁火打劫、以邻为壑的政策。一方面利用北约组织（NATO）捆绑欧盟，怂恿施压，令对俄制裁和对乌军援不断加码；另一方面，美国利用欧盟杯葛俄罗斯能源之机，高价对欧销售油气，赚得盆满钵满。利用战争恐惧，华府不仅迫使欧洲各国大幅增加国防开支，分担美国的战争开支，还打残欧元区经济，达至多重战略目标。

对欧盟来说，最大的打击来自美国去年8月推出的《通胀削减法案》（IRA），其中有3700亿美元补贴与能源安全和气候变化相关行业。欧盟认为，这种补贴对欧洲企业构成不公平竞争，是对欧洲“去工业化”，因此反应激烈。法国总统马克龙去年为此事专程赴美交涉，如今，等来的却是拜登一句“见鬼去吧”（The hell with that），充分暴露出美国对欧盟“伙伴”的极度轻蔑。

作为欧盟最大贸易伙伴，中国一直期待与其深化合作，中欧也都是美国贸易保护主义政策的受害者。上月27日在世贸组织（WTO）会议上，中国大陆、挪威、瑞士、土耳其和香港五个成员提出8项议题，要求通过专家组关于美国对进口钢铝产品加征关税和就香港商品产地来源标记新规定违规的5份裁决，这是中欧联手在WTO对美国打响的第一枪。欧盟领袖近月亦同中方增加沟通，继德国总理朔尔茨、欧盟理事会主席米歇尔去年底先后访华后，法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼也计划在今年访华，冯德莱恩上月接受中国新任大使递交国书时亦表示，期待能适时访华。

不过，欧盟上周刚出笼的《绿色产业计划》（Green Deal Industrial Plan）草案，在点名回应美国IRA的同时，亦将矛头指向所谓中国的“高额补贴”。这既反映欧盟对于反美顾忌重重的软弱性，又反映其长期对中国的文化傲慢。

自从希拉克、默克尔等政治领袖相继退出欧洲政坛，加上美国近年对欧洲政治文化的渗透掌控强化，欧盟的战略自主大幅降低，俄乌战争开始后，更是唯美国马首是瞻，反俄反华成为政治正确，反战反美则是政治自杀。以致北溪输气管道被炸的惊天大案，全欧舆论都噤若寒蝉，不了了之。

美扣连乌克兰与台湾

欲借欧盟力联手遏华

现在，需要警惕的是，美国不仅在俄乌战争中“收割”欧洲，还要让欧洲盟国为其在台海冒险出钱出力。美方在对华关系上炒作两个主题：警告中国不要援助俄罗斯，渲染台湾海峡紧张气氛。前者将中俄捆绑，欲将恐俄氛围转化为仇华情绪；后者将台湾与乌克兰扣连，将台湾问题国际化，在东北亚引入欧洲（北约）军力，为美国打“台湾牌”火中取栗。上周北约秘书长斯托尔滕贝格到访韩、日，指摘北京对台湾的威胁“没有正当理由”，“改变台海现状的企图也将对区域和全球安全造成严重后果”，带出北约介入亚太事务的危险信号。

日前荷兰与美日达成协议，限制中国获取制造先进芯片材料和设备。其实，过去5年，欧洲在芯片制造领域投资多达170亿欧元，随着禁运令实施，欧洲迟早会失去中国这一最大客户。即使如此，欧盟仍表态支持这一协议，这种不惜自残也要损人的取态，令人匪夷所思。

在俄乌战争中，中国既不支持俄罗斯破坏联合国宪章的侵略行为，亦不支持美国打代理人战争借机削弱欧俄的霸权行径。台湾问题是中国核心利益，不容外界置喙。中国与欧盟并无根本利害冲突，深化合作对双方有益，但欧方首先要践行战略自主，不能轻易受外界干预左右；其次，双方在合作中达成的共识要能落实到位；最后，欧方要放下傲慢，勿事事意识形态挂帅。唯有如此，中欧关系才能重回正轨。