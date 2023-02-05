来源：中时电子报

主笔室评论

美国众议院议长麦卡锡的来台风向球，已经激起美陆台三方的波涛汹涌。麦卡锡最新的发言是，“我现在没有任何排定访问台湾的行程”；但众院外委会主席麦考尔却说：“我计划4月访问台湾，当麦卡锡决定去时，我将一起去访问。”到底麦卡锡来不来，目前谁也说不准。

为何会如此？就是因为中美之间角力紧绷所致。中国大陆已经放话，如果麦卡锡访台，情况会比佩洛西访台更严重。佩洛西访台引发大陆围岛演习，导弹飞越台湾领空，同时“没收”了台海中线。麦卡锡如果访台，大陆会出什么招？情况可能比外界想像的严重，美国最清楚，这正是麦卡锡暂时封口的原因。

此际，原本计划于5日访问北京的美国国务卿布林肯却突然喊卡，理由是中国大陆一颗疑似间谍气球的飞艇飘越美国蒙大拿州上空，这样一颗气球就让原本安排好的行程打乱？显然太高估了这颗气球。恐怕是双方没谈拢，借这颗气球让大家好下台。谈不拢的因素之一很可能就是麦卡锡的访台。

中美之间为了麦卡锡角力甚深，从美国国务院的发言就不难得知，国务院发言人普莱斯说，任何议长都能决定出访，但美国会采取行动确保美中竞争为主轴，不会演变成冲突。麦卡锡对国务院来说确实是烫手山芋，又不能禁足他出访，又怕中美因此冲突。

台湾是中美的角力战场，麦卡锡的落点正是台湾，中美吃面，台湾政客跟着喊烧，绿营都高声支持，蓝营似乎也想讨好美国，不敢拒绝，甚至说“欢迎多多交流”。但是佩洛西来台已经把民众吓破胆了，难道这些政客都不顾老百姓感受，把战争当儿戏吗？麦卡锡还是别来吧！

