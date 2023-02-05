英国保守党政府的三大挑战

来源：台湾《工商时报》

工商社论

2022年，对于英国而言，是煎熬的一年。在位70年的伊丽莎白二世逝世，9月到10月历经三位首相；通货膨胀创40年新高，民间抗争犹如野火燎原，到2023年2月初，又有逾50万劳工发动罢工，规模创逾十年最大。去年10月25日上任的首相苏纳克，就职迄今已逾百日，不仅没有交出亮丽的施政成绩单，还要面对三大挑战：在内政上，通胀造成的民情反弹不易平息；在外交上，脱欧后遗症持续浮现；在经济国力上，GDP规模不进则退，已被前殖民国印度超越，未来恐沦为孤悬的“中等强国”。

英国正式脱欧已三年。从2016年时任的柯麦隆首相举办脱欧公投，在2017年和2019年的两次下议院选举，取得英国人民的支持之下，梅和约翰逊在首相任内陆续完成脱欧的程序。然而，约翰逊面对2020年冠病疫情，佛系的防疫政策备受争议。英国脱欧后，他全面追随美国的外交政策，由于还是未能获准进入美国市场以降低失去欧盟市场的冲击，加上受到2022年俄乌战争后的能源通胀之影响，内阁阁员的集体挂冠而去，最后请辞下台。民生物价飙涨，以及长达两个月、保守党“茶壶内风暴”的党揆之争，特拉斯首相9月上任，10月请辞，此其间更适逢英国女王的辞世与为期两周的国葬，社会的氛围躁动不安。

在政治的意识型态上，保守党从1979年撒切尔夫人“减税”、“民营化”、“小政府”的大政方针，适不适合当前疫情过后，40年来首见的高通胀年代。依据“贸易经济学”（Trading economics）的数据库，英国通胀率从1988年到1990年突破8%以来，在2022年之前，只有2009年和2011年超过4%。去年2月俄乌战争之后，近乎失控的通货膨胀，见诸于扣除房屋建造与维护成本、住宅保险、抵押贷款、以及房地产中介费用，2022年5月到年底的消费者核心物价指数（Core CPI）年增率都超过6%。对照1989年到去年10月底，消费者核心物价指数1.94%的平均涨幅，英国人民对于物价飙涨的感受，也因而直接反映在去年9月到10月，共历经约翰逊、特拉斯、以及现任苏纳克的三位首相之奇特景象。

值得警惕的因而是，前首相特拉斯甫上任，就仓促下台的“减税配套方案”。相关的措施包括：取消上调到45%的所得税最高税率、取消原定要上调的企业税率（从19%提高到25%）；在减税的同时，还有节流的措施，包括：削减全民健康保险的支出，以及针对冻涨两年能源价格的政府补贴，从补贴两年，大幅缩减到半年（到今年4月）。

虽然去年10月底，约翰逊内阁的前财政大臣、史上首位印度裔的苏纳克接任首相，但迄今仍未提出具体因应对策。过去半年让英国民众习以为常的是，在缺工的同时，从医疗体系、大学体系到基层员工，百工百业的加薪罢工风潮，愈演愈烈，还没有看到尽头。

面对明年12月底之前的国会选举，苏纳克要如何端出让人民有感的政绩，2023年是关键的一年。首先，英国王室成员的洁身自爱，此其时也。在2023年的第一个星期，哈利王子出版的新书，不断向外界提供王室内幕的茶余饭后之素材；而赓续进行的，则是在护照、纸钞、硬币、邮票上面的查理三世肖像。做为高龄75岁的虚位元首，英国国王查理三世有义务维护王室的形象，以公益之名，外交出访英联邦的成员国家，避免成员国家的退出，导致英联邦土崩瓦解的情况发生。

其次，前事不忘，后事之师；安居乐业，是人民对政府最基本要求。保守党“减税，小政府”的财经政策思维，并不适用2023年所面对、欧洲能源通胀和美国经济衰退的乱世。基于英、日的贸易协议，更进一步加入由日本主导的CPTPP，开拓远在亚太的市场，是中长期发展的愿景。近在咫尺更根本的问题，仍是如何处理英国和欧盟的问题。有鉴于俄乌战争爆发，英国和欧陆各国深受能源通胀之害，“休兵止战”当是一个契机。就此观之，美国与北约的态度至关重要。

最后，2021年3.1兆美元的GDP，不进则退；当务之急，是如何应对能源通胀和劳工加薪的问题。然而，国际政经环境的恶化，不是操之在英国，经济国力已些微落后于印度，失去欧盟市场后，如果又无法在中长期获得替代的市场，恐让法国在追求经济国力增长之路上胜出。一旦3兆美元“从地板，变成天花板”，在长期竞争态势下，英国成为一个孤悬的“欧陆境外的中等大国”，并非完全不可能的情境。