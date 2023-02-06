气球危机小事化大的警讯

来源：中时新闻网

作者：苏泳霖

中国大陆的民用气球进入美国上空并被美军用飞弹击落，背后原因已成为一个众说纷纭的谜团。有人说，这是美方难以拿到布林肯访华的预期成果，故意用一颗气球搅黄此行；也有人说，这是美中无法在关键问题达成共识，共同拿这颗气球各自给自己下台阶；还有人说，这是美中关系走向对抗、矛盾无法调和的明证。

无论各方如何解读，至少有一点可以确定，那就是气球事件令美中分歧“小事化大”，如后续无法控管和改善，下一步必然是从“小事化大”升级为“大事化炸”，恐成为2023年的第一只黑天鹅。虽然此事件尚未收场，但对比美陆官方、政界、民间对该议题的基本态度与处理方式，甚至包括蔡政府外交部的回应，可以发现不少耐人寻味的细节。

首先是对该议题的定调，是中方低调、美方高调。北京在初次回应气球危机时，以道歉性质的“遗憾（regret）”来回应。要知道，当初美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆的第一时间，美方也是用这一措辞回应中方，但后来在北京强烈抗议和反制下改为“道歉（apologize）”。当美方击落气球后，北京则以“外交部声明”而非“发言人答问”形式回应，并采取“武力袭击”的措辞，层级似有所升高，但内文未使用公然、悍然等谴责式用语，也只是提到美方“违反国际惯例”，未上升到侵害主权或违反国际法层次。

反观在美国国务卿布林肯与中共中央外事办公室主任王毅的通话纪要中，美方指责北京“不负责任的行为”以及“违反美国主权与国际法”。同时，美国防长奥斯汀在击落中国气球后的声明也强调，美方的合法行动表明，总统拜登和国安团队始终有效应对“中国侵犯美国主权”的行为。由此可见，在布林肯原定访华前夕，气球危机令美国国会、右派舆论要求布林肯取消访问以及对华强硬呼声彻底爆发，美方口头上界定为“侵犯主权”，但在行动上则待中国气球降至领空范围内再击落，显然是拿捏了分寸。

由此推论，布林肯与王毅的通话，应该就是提前向中方告知美方击落的决策，而这也催生出北京外交部、国防部后续声明中所谓“美方过度反应”的中性定调。换言之，与其说这颗气球是美中交恶乃至世纪对抗的见证者，不如说这颗气球印证了美中最高层危机沟通管道依然畅通，双方建构“护栏”并非不可能。如果再对比美国众议院议长麦卡锡“目前无计划访台”的言论，同样能看到拜登政府介入其中的身影。

正如去年8月佩洛西访台后的台海危机，此次“气球危机”仍然需要至少两个月的时间消化，相信布林肯访华、美中财经高层对话的时间将推迟至3月两会换届以后。这时候，蔡政府如能展现稳定可预期的两岸言行，则有望缓解区域紧张局势。有趣的是，外交部此次的声明罕见改回国民党时期使用的“中共政府”，而非民进党惯用的、有“一中一台”意涵的“中国政府”称呼北京，这是否有弦外之音呢？那就要看蔡政府接下来的表现了。