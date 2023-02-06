美陆过招 台湾别只会跟着唱和

来源：台湾《联合报》“冷眼集”

作者：高凌云

美军战机用飞弹将中国大陆的高空气球击落，精密科技飞弹与价廉气球，两者成本天差地别，白宫为了应付美国内部压力，为了面子，只好吞下这个蚀本生意。真正需要解决的问题，仍然是如何缓解美中紧张关系，飞弹打气球的戏码只是烟火秀，缓解白宫对内的压力罢了。

加拿大曾发生类似事件，各国顺其自然，让气球自然落到波罗的海的小岛上面，浪费一枚昂贵飞弹击落气球，毫无必要。只是，这个气球在空中多停留一小时，拜登政府就要承受更多压力，赔本作秀打下来，让美国极右派闭嘴，也避免成为共和党的选举筹码，不得不然。

美国国务卿布林肯因为这颗气球暂缓访问大陆，大陆赶忙派出政治地位较高的中共中央外事办主任王毅与布林肯对话，双方谨慎管控危机，都要避免彼此卷入不必要纷乱。美陆极力低调，台湾外交部却是找到机会就要骂北京一顿，犹如躲在大哥身后的小弟，只会叫嚣，其实没有任何本事。

不论气球争议是有意无意，北京这一局屈居下风，只能吞下苦水。布林肯延后访问，静待情势发展，事缓则圆。

高空气球事件算不上是多么重大危机，就是大国之间的博弈，你来我往，有输有胜，不要被逮到就好，逮到了，有失面子。

情报收集有关的间谍活动，是各国都想方设法，要达成目标，敌对或友好国家彼此都会渗透对方。美国是全球最支持犹太人的国家，以色列照样在美国吸收间谍，联邦调查局查获以色列间谍，美国会因此与以色列决裂吗？当然是没有这样的可能。

这次陆方由王毅出面，可见得北京谨慎面对这起尴尬意外，不希望影响改善美中关系的大方向。这起争议本与台湾无关，但外交部表现，像个跳梁小丑，为了表态讨好美国，顺便借机羞辱北京，这样的姿态，只是让人看着笑话。

大国互动之间的微妙奥秘，又岂是只会发稿骂人的台湾外交部懂得。美国共和党人庞培欧等借气球事件嘲讽北京，那是大选前的前奏曲，没有什么特殊意义，台湾外交部跟着唱和，反显得幼稚。