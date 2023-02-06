奢侈品界：得中国者得天下

来源：香港《明报》

国际时尚界近年流传一句话：“得中国者，得奢侈品天下。”LV母公司LVMH集团最新财报显示，2022年大卖5840亿元（人民币，下同，1133亿新元)，同比增长23%，中国是其第一大营收来源。靠着中国人的“买买买”，LVMH集团老板贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）身价逆势上涨，成为新晋世界首富。在年初的业绩发布会上，阿尔诺带头示好，“我们对中国充满信心”。

去年大卖5840亿 逆市增23% 中国成LV最大收入源

据《长江日报》旗下“九派新闻”报道，贝恩咨询公司（Bain & Company）预计，中国奢侈品市场有望在今年复苏，个人奢侈品行业的价值将增长3%至5%，按不变汇率计算在6%至8%之间，并在2030年贡献全球奢侈品市场40%的销售额。

而意大利奢侈品制造商行业协会Altagamma方面表示，从长期来看，中国仍是最大的高端消费品市场，它是由中产阶层、新一代消费群体所引领的。中国高端生活方式研究和顾问机构“要客研究院”在去年5月发布的《2022中国高净值消费者洞察报告》指出，目前中国有470万人是1000万元净资产的高净值消费者，他们贡献了80%的奢侈品消费额。