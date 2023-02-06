美元转弱增美债风险 加快全球去美元化

来源：香港《星岛日报》社论

美国上周五公布就业数据强劲，使美国衰退威胁稍减、联储局加息周期或许延长，推动美汇指数反弹。衰退是今年美国经济一大隐忧，但不能忽视的是美元转弱，短期可能加深美国债务危机，长期则削弱美国在全球影响力。

金融市场高度关注美国加息动向，美国为遏高通胀，联储局去年3月至今连番加息4厘半，市场原预期3月再加息4分1厘，将结束加息行动，然而上周五美国公布1月就业数据，非农职位急增51.7万个，远超外界预期，市场猜测储局有五成机率在5月再加息4分1厘，才结束加息潮。至于今年会否减息，储局主席鲍威尔上周表示不会，但市场相信储局有六成机率，因衰退而在年底前减息。

储局利率政策亦掀动美元走势。储局去年持续加息，也使美汇指数由年初96点，暴升2成至9月底的114.7点。储局默许美元强势，因该局为遏通胀，不但要大幅加息，还要启动量化紧缩，每月沽售600亿美元（794亿新元）债券，收紧银根无疑加重美股、美债压力，强美元吸纳环球资金涌入美国，纾缓股债跌势，免却金融市场大跌打乱加息政策。

资产负债表暴涨至超高水平

然而，美汇异常飙高终要回落，美汇指数过去四个月已回落12%，上周更跌穿101，创9个月低位，至周五就业数据强劲，才借势反弹至103水平。外界猜测若美国衰退、储局减息救经济，美汇可能再下跌1成至前年初水平，将加重美股、美债下调沽压，市场尤其警惕美债问题。

美国投资银行摩根大通、高盛等都警告，美国正酝酿2011年以来最大债务危机，此因国债已触及31.4万亿美元的法定上限，共和党去年底中期选举取得众议院控制权，在提高债务上限问题上将加力狙击拜登政府，政党恶斗可能导致美国出现债务违约。另方面，储局可能加快沽债，该局为释资金救经济，在2020至2022年中推行量宽，大举购入4.7万亿美债，使资产负债表暴涨至8.9万多亿的超高水平，储局过去半年虽减持5000亿美元债券，若要回到3年前水平，还要再沽4万亿美元债券。

债务违约阴影和储局沽债压力，使美债可能出现有人沽、欠人买的流动性问题，美元弱势则进一步削弱外界对美债的需求，徒增债务危机。

美元的另一大考验，是去美元化趋势加速。去年美元强势，鲸吸全球资金以呵护美国金融市场，引发环球怨言。强美元使主要货币暴跌，如欧元兑美元创22年新低、日圆见24年新低、英镑更创37年新低，多个新兴市场资金流走，几乎引爆金融风暴，斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉等国的债务危机，至今未解。

人民币或成最大受益者之一

正因依赖美元造成不少国家经济、金融苦痛，多国财金官员在上月达沃斯世界经济论坛中都不讳言，寻求去美元化。例如，全球最大原油出口国沙特财长贾丹在会上表示，沙特正讨论以欧罗、沙特里亚尔等货币结算石油贸易，此将冲击石油美元，打击美元的国际地位。

南非外长潘多尔也在会上透露，由中、俄、印度、巴西、南非组成的金砖组织，正考虑新支付系统，以摆脱美元。巴西与另一申请加入金砖的阿根廷，也宣布研究建立南美共同货币，减少使用美元。此外，囊括全球近一半人口、包括中俄和中亚、中东多国的上海合作组织，去年9月已达成去美元化共识，促进成员国之间贸易增加使用本国货币结算。

全球去美元化过程漫长，但美元今年转弱有利各国加快行动，减少依赖美元。全球最大对冲基金桥水的创办人达利奥预测，美元的国际影响力正不断下降，并且作为全球储备货币地位亦岌岌可危。

去年超强势美元已逆转，中长期会削弱美元的国际地位、使国际货币大局重塑，其中人民币或成最大受益者之一。