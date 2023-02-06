击落中国间谍气球在美国引发政治分歧

来源：美国之音

作者：布雷德迈尔

周日，围绕美国击落一个中国间谍气球的问题迅速出现了党派分歧，拜登政府为其在大西洋近海击落该气球进行辩护，而共和党人则称，气球应该在一个多星期前被击落，而不是让它飞行全国各地的主要军事设施。

乔·拜登总统的交通主管皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）在美国有线电视新闻网 (CNN) 的“国情咨文”节目中表示，中国部署气球是“对美国主权的不可接受的侵犯”。 但他说，美国军方在拜登上周三的命令下，于周六将其击落，“没有对人员或财产造成任何损害......在评估了在美国大陆上空击落的风险之后”。

“这是以非常有效的方式完成的，”他说。

这颗气球在1.8万多米（11英里）的高空漂流，导弹袭击产生的气球碎片降落在距离美国南部南卡罗来纳州海岸线约10公里（6 英里）的地方。布蒂吉格说，碎片场绵延超过11公里（7英里）。

美国海军舰艇正在从海洋中收集碎片，并将其送往华盛顿郊外的联邦调查局实验室进行分析。

共和党国会议员们批评拜登在1月28日首次看到气球飞越阿拉斯加西北部的阿留申群岛时没有将其击落，而是让它在整个美国大陆上空从西向东漂移一周，其中包括许多军事基地上空。

中国表示，气球正在收集气象数据并被风流吹离航线，漂流到美国上空，美国认为这是情报收集任务的掩护。中国没有说明气球打算去哪里。

然而，美国军方官员表示，无论气球向中国传回什么情报都是无关紧要的，与中国和美国从部署在彼此领土上空的间谍卫星收集的情报没有什么不同。

经常批评拜登的阿肯色州共和党参议员汤姆·科顿告诉“福克斯周日新闻”，气球任务“提醒中国人的能力”，它给美国“造成了羞辱……尴尬”。

另一位共和党人、佛罗里达州参议员马可·卢比奥告诉美国有线电视新闻网，“这背后有来自中国的信息”。

“这是我无法理解的失败，”卢比奥说。“为什么让它飞越美国中部的军事基地？如果我们让任何东西飞越中国，他们就会将其击落。”

中国外交部在一份声明中表示，美国击落气球是“明显反应过度，严重违反国际标准惯例”，并重申该气球被用于气象研究。

这颗气球一周多前首先进入美国空中识别区，随后越界进入加拿大领空。 美国国防部表示，该气球于1月31日重新进入美国领空。星期四，人们看到它飞越蒙大拿州，那里有美国核导弹的发射井。

美国表示已采取技术措施防止气球在飞越美国时收集任何信息。

间谍气球的发现正值中国的敏感时期。 它发生在国务卿安东尼·布林肯计划访问中国并会见中国国家主席习近平之前。发现间谍气球后，布林肯取消了行程。

美国中央情报局前中国分析员丹尼斯·怀尔德告诉美国之音，这起事件发生在中国领导人的敏感时期。

怀尔德表示，他认为这一事件将引发美中之间新一轮的紧张关系。

“如果美国能够从搜集的海洋信息中显示这确实是一次间谍任务而不是气象任务，并向中国人展示证据，我们将使中国人难堪，”他说。 “我们很可能会让人民解放军非常难堪。因此，我认为这将很难管理，特别是如果美国非常公开地提供这些信息。 所以，这里将有一个紧张的时期。”

另一个中国气球被发现正在飞越拉丁美洲。