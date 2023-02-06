中国消费复苏预期拉动亚洲新兴国货币升值

来源：日经中文网

与中国经济联系密切的亚洲货币明显升值。中国的防疫措施放宽，认为对中国出口将增加的预期升温。1月下旬中国迎来没有出行限制的春节假期，这成为接纳中国游客的周边国家货币的利多因素。此外，截至2月1日举行的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议后的加息放缓预期也成为东风。当然，期待先行的一面突出，前景仍存在不确定性。

泰铢1月30日升值至1美元兑32泰铢区间上半，达到2022年3月以来最高水平，新加坡元目前也升值至1美元兑1.3新元区间，达到2018年1月以来、5年来的最高水平。出口增长受到期待的韩国的货币韩元2月2日一度升值至1美元兑1215韩元区间，达到2022年4月以来的兑美元汇率新高。

此前大幅贬值的新兴市场国家货币联袂升值。原因是由于美联储（FRB）的加息减速预期，美元贬值加强。相比2022年11月底，韩元兑美元升值6.5％，泰铢升值6.3％，基本上恢复至美国加息前的水平。涨幅高于墨西哥比索（上涨3.2％）和南非兰特（上涨0.7％），亚洲货币升幅幅度突出。

亚洲货币升值的因素之一是中国游客的复苏。其中在2019年旅游相关产业占国内生产总值（GDP）约2成的泰国明显受益。当时，在到访泰国的约4000万外国游客中，中国游客占到4分之1。中国媒体报道称，从2023年春节假期中国人赴海外旅游目的地来看，泰国排在第一位。

此外，韩国和台湾等的工业产品对中国大陆出口增加的预期正在加强。由于天然气和原油等资源出口增长，印度尼西亚盾和马来西亚令吉也被买入。日本第一生命经济研究所的西浜彻指出，“因中国经济重启而最为受益的地区是亚洲”。

受货币升值推动，投资资金已开始回归亚洲各国的债券市场。调查公司EPFR的数据显示，在1月的4周（快报值）内，2亿6400万美元（3亿4945万新元）资金流入除日本之外的亚洲债券基金。2022年2月以后持续11个月的资金外流已踩下刹车。

对中国经济重启的期待还体现在股票市场上。代表性的MSCI全球指数（MSCI World Index）1月上涨6％，从该指数的各国和各地区涨跌比率来看，中国大陆大幅上涨12％。与中国大陆贸易额巨大的韩国（9％）和台湾（10％）股市也大幅上涨。大和证券的金森睦美指出，“中国（大陆）春节期间的消费坚挺，再加上美国加息减速预期加强，以台湾和韩国的半导体为中心，预期升温”。

目前中国经济的确出现积极迹象。中国国家统计局1月31日发布的1月制造业采购经理人指数（PMI）达到50.1，4个月来首次高于50的荣枯线。但针对中长期前景，看法存在分歧。

其一是对中国消费全面复苏的看法。2022年包括百货商场、超市和电商销售额在内的社会消费品零售总额（零售业销售额）比上年下降0.2％。同时中国家庭的银行存款增加，2022年全年增加17.8万亿元（人民币，3.45万亿新元），大幅超过往年的增加额。很多观点认为增加的过剩储蓄今后将推高消费。冈三证券的后藤好美预测称，“疫情已经度过高峰，经济的强劲势头或逐步显现”。

另一方面，大和总研的斋藤尚登表示，“被抑制需求的复苏以服务为中心，仍未修复大幅下降的2022年的下滑”。

另外则是欧美等外需萎靡不振的风险。2022年10至12月，中国的进出口均比上年同期减少7％，两年半来转为减少。贸易顺差也比上年同期下降7％。三菱UFJ银行的井野铁兵敲响警钟称，“如果加息的影响导致欧美经济减速，中国的出口也将增长乏力。期待先行的一面无法否认，有必要长期观察对实体经济的影响”。

如果中国经济如预期恢复正常，存在已开始缓解的全球通货膨胀重新加剧的隐忧。瑞穗研究与技术公司（Mizuho Research & Technologies）的太田智之估算称，“制造业的复苏将推高资源价格3％”。如果通货膨胀重燃，美国等主要国家的降息预期减弱，资金或许会从新兴市场国家逆转回流向发达国家。