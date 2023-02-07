急流勇退是领导者智慧

作者：陈文坪

来源：香港01

政治人物，做事情必须果敢、果断，行事必须坚定、坚决。占着位子不放，脑子想着权力，那“世代交替”就成为一句虚话和空话。政治领导人须急流勇退，适时选择退下，让新人担纲，才是为国家的利益着想。

1月19日，新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）在没有“预警”下，突然宣布辞职，震惊国内外。她自称“已经没有精力”继续领导国家。这个不是“理由”的表白却是“天衣无缝”的说词，让各界对这位“弱弱女子”刮目相看，甚至成了独一无二的“经典”写照。

阿德恩今年43岁，正值壮年之时，但她却选择急流勇退，不能说没有遗憾。这位于2017年出任总理时年仅37岁，是新西兰史上第三位女性总理，更是1856年以来最年轻的总理。也是国际社会女性最年轻的一位国家领导者。

领导人应为国家发展利益着想

过去三年，全球面对冠病疫情的肆虐，新西兰也无法独善其身。但阿德恩政府魄力的领导，在冠病疫情暴发初期采取严控措施，把病毒挡在国门之外而广受褒扬。新西兰的冠病死亡率是世界上最低的国家之一，也是最早走出疫情的国家之一。

2020年10月的大选，面对疫情的冲击，在阿德恩的有力领导下，工党取得不俗的成绩，在120个国会议席中，阿德恩领导的工党共取得65个席次的佳绩。这是过去20年来没有任何政党取得单独执政的门槛。

自上台执政后，阿德恩政府就推出要在十年内将新西兰的儿童贫困减少一半。 阿德恩也推出把女性带薪产假与育婴假增加到26周，并向有小孩的中低收入家庭每周支付60元。 2019年，政府也实施学校午餐计划，以帮助减少儿童贫困人数。还有，扩大免费看医生的机会，以及增加国家住房的存量。阿德恩政府也在2022年4月1日开始上调新西兰最低工资至每小时21.20元等施政方针。

阿德恩在自己还处于“顶峰”时期，毅然急流勇退，选择回归家庭，把领导国家的机会让给其他同僚，说明她并不恋栈权力，而是为国家的发展利益着想。为国家的下一步发展，把权力交到更适合领导国家的人选，将权力和平移交，在这方面的确树立了榜样。令人敬佩！

纵观国际社会，政治人物通过各种手段来恋权、扩权、掌权有之。一些更是利用手中权力通过修宪而继续掌权，把国家搞到分崩离析，人民生活在水深火热之中。如俄罗斯总统普京就是其中一个“恋权者”。

普京和马哈蒂尔的反面例子

普京现今70岁，2000年当选总统后连任一届共8年。基于宪法规定两届后不得续任。他恋权不忘，找个人当“傀儡”总统，自己转任政府总理后修改宪法总统任期，从一届四年延长到六年。于是，普京2012年再次亲自上阵竞选总统，当选后任期6年，2018年继续连任，任期至2024年。

2021年俄罗斯再次通过新法案，普京可在2024年继续参加总统选举，如果再连续竞选两个6年任期获胜，则可连任至2036年，如是这样，他可在总统位置上到高龄83岁。这样一来，可以颁个“终身总统奖”的称号。

权力的慾望，让普京“走火入魔”。2022年2月以“特别军事行动”为理由，挥军入侵乌克兰。从而受到联合国的谴责，以美国为首的西方、欧盟的讨伐。战事快一年了，损失巨大惨重外，还面对西方的层层加码制裁，俄罗斯身陷其中已难以自拔。

马来西亚前首相马哈蒂尔医生（97岁）也是“恋权者”之一。当了20多年的首相，却连个接班人也没培养好。虽把接班人扶上马，送一程，却多次中途再把他们推下“翻车”。现在搞到自己被选民抛弃，“输掉”政治老本，可说是一生中的悲凉。

国家领导者在最清醒的时刻，自行隐退，引进新接班人，不但对自己，对社会，对国家都是最大贡献，而且也能体现自身的卓越远见和具有深谋远虑的眼光，也能为制度建立机制，为权力和平移交立下榜样。阿德恩看淡权力，“功成身退”，是国际社会政治领导者的楷模。