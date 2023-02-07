《流浪地球》与“流浪气球”：人类团结自救还是对立分裂？

作者：郑清和

来源：中时新闻网

就在《流浪地球2》进入北美院线、收穫高上座率之际，一部由美国政客导演的“流浪气球”大戏也在美国上演。前者是堪比好莱坞工业水准的科幻巨制，讲述了地球危机下人类的团结自救，而后者则是令人啼笑皆非的闹剧，为当前充满张力的中美关系再添寒意。

用“闹剧”形容今次“流浪气球”风波，绝非浮夸。毕竟，在全球网民为ChatGPT展现的人工智能新突破而惊奇的21世纪，美国部分政客坚称“气球”是中国“间谍设备”，总给人以时代错位的穿越感。数位与资讯时代的间谍设备，很难想像会是一个众目睽睽之下的气球模样。尽管中国已明确解释，该气球是民用性质的气象科研装置，被不可控的西风带吹至美国上空，拜登政府仍派战机发射导弹打掉了气球，美国又掀起一波新的针对中国的负面舆论。

由之可见，美国一些精英为了选票等政治资源，不择手段地操弄民粹，已近荒诞。凡是涉及中国的元素，一律黑化、反对，这显然有悖基本的理性。同样的逻辑，亦见诸以《纽约时报》为代表的部分美媒对《流浪地球2》的评价上。美国知名影评网站烂番茄（Rotten Tomatoes）、IMDB平台皆给该片不错的打分，表明美国普通观影民众的认可，而《纽约时报》的撰文却反其道而行，仅给《流浪地球2》打30分，并批评电影中“明显的民族主义信息”。

“民族主义”是近年一些西方精英批评中国的常用辞令。不过，看过《流浪地球2》的观众应有体会，这部科幻片的精神内核不是民族主义，而是人类主义。作为一部中国拍摄的影片，中国演员构成主角顺理成章，这与美国演员担纲好莱坞大片主角并无二致，但在故事逻辑线上，中国是作为解决人类危机的组成力量而存在的。影片中，中方代表是在联合政府体系下提出“移山计画”，以抗衡失去人的存在价值的“数字永生计画”。从“移山计画”到“流浪地球计画”的实施，唯有联合政府体系下的各国齐心协力，方能达成。无论是片中各国汇聚3000多枚核弹和各国航天员的“自杀”式布弹，还是恢复根域名伺服器的东京、杜勒斯、北京的平行模式设置，皆在说明人类作为共同体的存在性质，及各国在危机面前缺一不可。

因之，用“民族主义”批评《流浪地球2》，完全是一些西方精英僵化的套用。更重要的是，这些西方精英忽略了一个基本事实，即“民族国家”本就是西方现代化的发明物。西方经由全球殖民扩张，把“民族国家”的种子播撒至被殖民地区，而中国的“民族主义”，恰是鸦片战争后从西方引入的概念。美国著名汉学家、麻省理工学院教授白鲁恂（Lucian Pye）曾指出，中国是一个伪装成民族国家的文明共同体。诸如白鲁恂之言，应在美国有更大的传播与讨论度，才能令更多美国民众客观认识中国。

那些动辄以“民族主义”批评中国的西方精英，会如何理解“流浪气球”事件？笔者大胆揣测，他们的“民族主义”板子不会轻易打到自己身上，而多半会对这场民粹大戏视而不见，坚信是中国派出的“间谍气球”。条条大路通罗马，但他们的眼里大抵只容下一条路，这就像《流浪地球2》中竭力破坏“移山计画”的“数字永生”派。只是，错误的窄路一定会有尽头，而宽广的团结之路才能走下去，引领人类度过危机，创造新的文明高度。