菲律宾把南中国海搞得更危险了

作者：谭传毅

来源：中时新闻网

大陆《环球时报》4日报道，菲律宾将增加4个军事基地供美军使用，加上原有的5个军事基地，共有9个军事基地。

原本美国在南海（南中国海）没有军事基地，菲律宾前总统艾奎诺三世曾答应开放5个基地给美军，但是继任的杜特蒂没有执行；现任小马可仕一口气开放了9个，摆明了加大遏中制华力度，势必搅乱了原本就不宁静的南海局势。

南海的熵值很高

“熵”（读“商”）是什么？熵（Entropy）是一种衡量系统无序程度的物理量。我们举个例子：你的房间总是越来越乱，必须不断的打扫，才能保持乾净。

机率法则告诉我们：只要是有可能发生的事情，只要无限次一直做下去，就一定会发生；那么，我们发生意外的机率要远大于不发生意外的机率。可以这么说，所谓的“熵值”就是机率，只要重复的次数够多，发生意外的机率可以趋近100%。

所以，过马路可能被汽车撞，火车可能会脱轨，飞机可能会掉下来，只要你过马路、搭火车和飞机的次数够多，危险迟早都可能找上你，这就是机率（熵）。用“熵”的概念来看南海问题，我们可以简单结论：只要美军不断进出南海、解放军不断反制美机抵近侦察和美舰自由航行，美军与解放军迟早会打起来。

要想结束这种高熵值的情况，只有美中停止所有的军事对峙、军事力量不再产生互动，才可能降低熵值。然而以目前菲律宾开放9个军事基地给美军看起来，我们悲观的认为未来南海局势只会越来越恶化。

9个基地的重要性

在此之前，美军从新加坡到日本漫长数千公里航道，没有部署军事基地，而最重要也最危险的台海与南海正在其中，美军亟需设立越多的军事基地，才能满足遏制中国大陆的需求。

过去20多年来，美国陆战队几乎已经丧失了固有的技能：两栖登陆。无论在阿富汗或在伊拉克战场，陆战队的工作和陆军守阵地一样，成为陆军的跟班小弟，这是美国陆战队开始轻量化、小型化、无人化的原因。

作为两栖登陆作战的军种，除了海军舰队，陆战队更需要军事基地，特别是面对中国大陆漫长的海岸线和广袤的南海。

轻量化、小型化、无人化的陆战队能够部署并在各地登陆，例如从琉球群岛、石垣岛、与那国岛、苏澳、宜兰、花莲、兰屿、绿岛、小琉球到东沙岛，形成一个跳岛战术，以小型两栖登陆舰携带武器，哪儿有冲突就去那儿。

但是现在跳到东沙岛却跳不下去了，因为美军在南海没有军事基地，无法接纳到处登陆的陆战队、以及未来的海军无人舰艇（包括无人潜航器）和空军“敏捷战斗部署”（Agile Combat Employment，ACE）。

所谓的ACE就是要求C-17运输机搭载必要的维护设备、燃油、弹药和维修保养人员，搭配4架F-22战斗机组成小型编队，在24小时内飞抵全球的简易前沿基地，在72小时内独立遂行攻击和空中支援任务。在战时迅速向美国及盟友军用或民用机场迅速转场分散，最后形成一个“少量永久性大型基地+大量临时性前沿小型基地”的分散式作战基地群。

在这种情形之下，我们不难理解菲律宾开放9个军事基地，的确有利于美军。特别是菲律宾北面的吕宋岛可连结东沙岛，西面的巴拉望岛可以控制南海心脏。未来，如果美国能够租借越南的金兰湾、和我国的太平岛，那就完善从台湾通往新加坡的航路控制了。

南海的危险性远高于台海

许多人认为美国正在把台湾“乌克兰化”，使得台海发生战争的“熵值”颇高。但这可能多虑了，因为大陆方面有足够的战略定力与慎战思想，斗而不破、围而不攻的局面可能是稳定的常态，而不是战争，因为连美军都很难介入台海。比台海还危险的，其实是南海。

南海之所以危险，因为美中双方军力尚未达到均衡，而军力均衡是美中军事风险管理的关键因素。

虽然习近平和欧巴马于2016年9月签署了两个互信机制备忘录：“重大军事行动相互通报机制”和“海空相遇安全行为准则”，但很明显，这两个备忘录并不能约束美国军事武力的运用，更不包括核武器。

既然南海缺乏制约性因素，美中两军发生意外冲突的机率就会很高，例如2022年12月，1架解放军战机与美军侦察机擦肩而过，距离仅仅数公尺;再如高空气球事件，未来这种事件只会多不会少，如果再度发生像2001年的撞机或气球事件那又如何？

为避免海空意外事故，最佳的解决方案在于双方军事力量的均衡，这种均衡才能够让美中双方感到害怕，愿意坐下来谈，而不是什么相遇行为准则的制约。

目前中国是美国的竞争对手，军事差距正在迅速缩小。中国誓言要在本世纪中叶将解放军建设成为世界一流军队，现在正加速这一进程。问题是：在此之前会发生什么？军事力量尚未平衡的时候可能是最危险的时候。

最容易做的是恢复美中两军对话。在裴洛西访台之后，中国方面取消了军事对话。以后如果要恢复对话，又应该以什么为基础？

看起来，意外冲突始终是美中两军所无可避免的事件，要真正的做到两个相遇准则备忘录的目标，只能以真实的“碰撞”事件，才能让美中双方坐下来谈。这就是菲律宾开放9个军事基地所造成的高“熵值”风险。

作者为台湾国际战略学会研究员

