台学者：夏立言再次访陆 各方要珍惜宝贵时机

作者：杨颖超

来源：联合报

年前出现一些蛛丝马迹新闻后，国民党终于正式宣布将在8日由副主席夏立言率团访问对岸。相较于去年大陆军演后的出访，此次时机的争议性看来较少，而由于台美两方正要进入总统初选安排，在明年大选前，恐怕不会再有类似机会，相反地，却有升高冲突可能，希望蓝营能把握此次机会，带回实质收穫。

说此次时机不错，是因为民进党最近也在营造两岸对话与和平气氛，而这恐怕与美国国务卿布林肯原定访陆消息有关。理由是两岸兵凶战危并非始自最近，绿营搭上美国与大陆竞争风向，一路对两岸社会的敌意螺旋推波助澜，即便美前众院议长裴洛西访台引发的大陆军演后，也没见其放松立场；再加上赖清德竞选该党主席时称不能疑美的言论，台湾的执政党随美指挥棒起舞，应是合理推论。

接下来就看到“务实的台独工作者”赖主席的两岸政策主张是“和平保台”；2月2日蔡英文总统出席由海基会主办的“2023大陆台商春节活动”时强调，我方沟通大门始终敞开著，在理性、平等及相互尊重下，愿意与北京当局展开对话，一起寻求双方可接受、可促进区域和平及稳定的可行之道；3日创党18人工作小组成员、新潮流系开派元老之一、海基会前董事长洪奇昌表示，交流接触是化解误会，找到共识的不二解方。

不管如何，台湾要避战存续，应该是国内共识。而两岸近年濒临打仗边缘，连洪都说“当前两岸关系持续逼近冲突临界的趋势”，再加上明年将进行总统大选的政治狂潮，现在布局预先沟通，是负责任政治人物应有之义。

由于绿营没有与大陆的沟通管道，在此前提下，台人应该要欢迎蓝营再次派人出访。再深一层谈，这其实不仅是面对中共高层的预先沟通，更符合两岸政治社会希望和平的期待。因为此次访团将前往华中，大陆人民将会看到访团的诸多言论表现，有机会遏止两岸敌意螺旋的增加。

至于大陆，看来也是期待多交流的。因为他们目前对访团表态如同以往四平八稳，并未提及前次接待台湾客人时的特殊用语。国台办称欢迎夏团来访，愿在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上加强交往，共同推动两岸关系向前发展，维护台海和平稳定，增进两岸同胞利益福祉。

而对蓝营出访必不会少的抹红传闻，外界也该多花时间沉澱观察一下。例如最近也是各党讨论2024总统候选人时机，夏是否负有“重要政治任务”？包括要跟大陆谈总统及立委大选、建立两岸政策新框架、甚至寻求北京认可等。对于这些猜测，人民或许可以想，过去台湾选举里，中共一向是负面因素，而九合一选后，国民党已被认为有可能赢得总统大选，若真引北京力量入台，这是画蛇添足，消息一出无异政治自杀，不符合两岸关系的基本常识。此外大家或许也可以注意，此次访团成员的新意。

目前的问题是，美国国务卿布林肯推迟了访陆行程，与大陆的紧张气氛又开始升高。执政党忘记自己之前追求和平与对话的初衷，又开始抹红国民党。要提醒绿营的是，布林肯还是有机会去北京对话，与其到时态度再变，绿营何不把握时机，先规划自己的和平议程？过去美国与大陆冲突，可以发生在朝鲜半岛，也可以发生在南海，台湾实在没必要把火往身上引。时机难得，希望政治人物都能以人民为念啊！

作者是铭传大学副教授